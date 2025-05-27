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    泰國民宅離奇命案！3人1狗陳屍車庫一夜才被發現

    泰國大城府驚傳三人一狗觸電身亡意外。（擷取自Ruam Katanyu rescue Ayutthaya/FB）

    泰國大城府驚傳三人一狗觸電身亡意外。（擷取自Ruam Katanyu rescue Ayutthaya/FB）

    2025/05/27 19:02

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國大城府今（27）日上午發生一起離奇命案，一戶民宅車庫內驚見一名女子、兩名男子及一隻狗的屍體，初步研判為觸電身亡。由於現場疑似有漏電情形，當地警方已封鎖區域並啟動調查程序。

    綜合泰媒報導，當地時間凌晨6時30分左右，大城府警方在桑保洛姆（Samphao Lom）區一戶民宅內，發現75歲女子卡諾克蓬（Kanokporn）、73歲男子烏多薩克（Udomsak）與34歲男子錫拉Theera陳屍車庫內，三人遺體分別躺在兩輛車旁，有人碰觸鋼柱，有人手抓鋼架，另一人的手臂壓在車架上，旁邊還有一隻死去的狗，倒臥於遺體之上。

    警方初步檢查發現現場仍有電流流動，緊急切斷電源並封鎖該區域。三名死者手部均有明顯燒灼痕跡，推測其中一人率先觸電，其他人見狀上前試圖援救，卻也遭電擊喪命。現場為金屬結構車庫，鋼樑與電線相連，斷路器則設置於金屬柱上，若大雨積水滲入，極可能導致漏電並引發致命意外。

    錫拉的妻子悲痛表示，昨晚下著大雨，她返家時經過車庫並未察覺異狀，誤以為丈夫外出。直到今日早上起床，她才在車庫內驚見丈夫與親戚、寵物犬皆已喪命。至於現場留有裝滿白飯的電鍋，她指出，卡諾克蓬與烏多薩克平日常在清晨前往車庫餵養十多隻流浪狗

    目前三具遺體已送往當地醫院進行解剖，警方將對現場電力設施展開全面檢查，以釐清事故原因與是否涉及疏失。

    屍體躺在民宅車庫，隔日才被其中一名男子的妻子發現。（本報合成，擷取自Ruam Katanyu rescue Ayutthaya/FB）

    屍體躺在民宅車庫，隔日才被其中一名男子的妻子發現。（本報合成，擷取自Ruam Katanyu rescue Ayutthaya/FB）

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