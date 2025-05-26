中國小米旗艦機15S Pro爆災情！ 開機死當螢幕全黑

中國小米新款旗艦手機15S Pro傳出災情，會有開機死當螢幕全黑的情況。（圖擷自bilibili）

2025/05/26 16:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小米近來推出新款旗艦手機15S Pro，並自豪地宣布上面搭載了自研的「玄戒O1」晶片，孰料消費者入手後迅速傳出災情，發生開機死當螢幕全黑的情況。

在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）的影片可以看到，有民眾直接在小米專賣店開箱1支全新的15S Pro，孰料經過一番開機設定並點擊「進入系統」的選項後，手機螢幕突然全黑且無法操作，不論怎麼按怎麼滑都沒有反應。

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在另段影片中，還有消費者同樣是在開機點下「進入系統」後死當，一旁的小米店員見狀連忙把手機搶過去，埋怨是消費者自己點太快才會發生這種狀況。

中國網友看完影片後紛紛笑得人仰馬翻，笑稱這真的是「買到正品了」、「小米經典開機bug」，還有人諷刺地表示可能要經過專門的小米手機使用方式培訓，才能知道要如何正確地操作，部分網友則狠酸「小米自研」真是笑話。

據了解，小米15S Pro共有16GB+512GB和16GB+1TB兩款，售價分別為5499人民幣（約新台幣2萬2850元）、5999人民幣（約新台幣2萬4925元），有中國3C部落客透露目前的銷售狀況確實不是很理想。

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