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    在LGBTQ驕傲月穿著聖經T被解雇 經理狀告公司獲和解

    美國伊頓公司舉行LGBTQ驕傲月時，品管經理穿著聖經T恤遭解雇。驕傲月示意圖。（美聯社）

    美國伊頓公司舉行LGBTQ驕傲月時，品管經理穿著聖經T恤遭解雇。驕傲月示意圖。（美聯社）

    2025/05/26 16:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智慧電源管理公司伊頓（Eaton Corp）的前品管經理坎寧安（Cosby "Corey" Cunningham），於2023年公司內部舉行LGBTQ驕傲月（Pride Month）時穿著印有聖經經文的T恤，旋即遭到解雇，坎寧安控告公司涉嫌宗教歧視後獲得和解。

    據《福斯新聞》報導，坎寧安於2019年擔任品管經理一職，伊頓差不多從同時期開始在職場大力推廣DEI（多元、平等和包容）和支持LGBTQ的文化，身為虔誠基督徒的坎寧安曾被多次要求參與DEI培訓課程。

    2023年6月2日，伊頓發起LGBTQ驕傲月活動，除了在公司大樓前升起驕傲旗幟之外，管理層還鼓勵員工一起參與並穿著特定顏色的衣服，並且向職員販售驕傲T恤。

    坎寧安從那天開始穿著聖經經文T恤上班，藉此表達他的宗教信仰，同時也是在反對公司強迫員工支持LGBTQ文化，他的衣服上印有文字「驕傲在敗壞以先；狂心在跌倒之前（Pride goes before destruction, an arrogant spirit before a fall，出自箴言16:18）」。

    坎寧安所穿著的另件經文T恤．正面印著「奪回彩虹（Taking back the rainbow ，出自創世紀9:13）」；背面則是「我把我的彩虹放在雲中，作為我跟大地立約的記號（I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth）」。

    坎寧安的第3件經文T恤，印有文字「神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人（God opposes the proud but gives grace to the humble，出自雅各書4:6）」。

    2023年7月20日，伊頓的人力資源單位將坎寧安叫來開會，強調他的衣服讓別人感到不舒服，坎寧安事後以宗教信仰為由希望能維持自己的穿衣自由，但遭到公司拒絕，有2次他穿著聖經T恤來上班時還被直接請回家。

    2023年8月23日，伊頓指稱坎寧安觸犯了公司的「反騷擾政策」，因此將其解雇；坎寧安則於2024年8月向愛荷華州聯邦法院提起訴訟，指控伊頓涉及宗教歧視非法解雇。

    伊頓律師當時指稱坎寧安無權獲得任何賠償，因為公司針對他的行動都是合法的，沒有任何歧視和報復。不過，法院資料顯示伊頓公司近來和坎寧安達成庭外和解，訴訟已於本月20日撤銷，和解金額並未對外公開。

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