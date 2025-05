在LGBTQ驕傲月穿著聖經T被解雇 經理狀告公司獲和解

美國伊頓公司舉行LGBTQ驕傲月時,品管經理穿著聖經T恤遭解雇。驕傲月示意圖。(美聯社)

2025/05/26 16:01

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國智慧電源管理公司伊頓(Eaton Corp)的前品管經理坎寧安(Cosby "Corey" Cunningham),於2023年公司內部舉行LGBTQ驕傲月(Pride Month)時穿著印有聖經經文的T恤,旋即遭到解雇,坎寧安控告公司涉嫌宗教歧視後獲得和解。

據《福斯新聞》報導,坎寧安於2019年擔任品管經理一職,伊頓差不多從同時期開始在職場大力推廣DEI(多元、平等和包容)和支持LGBTQ的文化,身為虔誠基督徒的坎寧安曾被多次要求參與DEI培訓課程。

2023年6月2日,伊頓發起LGBTQ驕傲月活動,除了在公司大樓前升起驕傲旗幟之外,管理層還鼓勵員工一起參與並穿著特定顏色的衣服,並且向職員販售驕傲T恤。

坎寧安從那天開始穿著聖經經文T恤上班,藉此表達他的宗教信仰,同時也是在反對公司強迫員工支持LGBTQ文化,他的衣服上印有文字「驕傲在敗壞以先;狂心在跌倒之前(Pride goes before destruction, an arrogant spirit before a fall,出自箴言16:18)」。

坎寧安所穿著的另件經文T恤.正面印著「奪回彩虹(Taking back the rainbow ,出自創世紀9:13)」;背面則是「我把我的彩虹放在雲中,作為我跟大地立約的記號(I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth)」。

坎寧安的第3件經文T恤,印有文字「神阻擋驕傲的人,賜恩給謙卑的人(God opposes the proud but gives grace to the humble,出自雅各書4:6)」。

2023年7月20日,伊頓的人力資源單位將坎寧安叫來開會,強調他的衣服讓別人感到不舒服,坎寧安事後以宗教信仰為由希望能維持自己的穿衣自由,但遭到公司拒絕,有2次他穿著聖經T恤來上班時還被直接請回家。

2023年8月23日,伊頓指稱坎寧安觸犯了公司的「反騷擾政策」,因此將其解雇;坎寧安則於2024年8月向愛荷華州聯邦法院提起訴訟,指控伊頓涉及宗教歧視非法解雇。

伊頓律師當時指稱坎寧安無權獲得任何賠償,因為公司針對他的行動都是合法的,沒有任何歧視和報復。不過,法院資料顯示伊頓公司近來和坎寧安達成庭外和解,訴訟已於本月20日撤銷,和解金額並未對外公開。

