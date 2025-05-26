芭達雅餐廳濺血！中國醉男誤闖包廂挨罵 竟惱羞持刀砍同鄉

泰國芭達雅驚傳中國籍醉漢闖入陌生中國人包廂鬧事，遭斥責後竟持刀捅傷對方。（圖擷取自芭達雅警察局/FB）

2025/05/26 15:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地芭達雅驚傳持刀傷人事件，一名中國籍男子酒醉誤闖他人包廂，遭斥責後情緒失控，竟持刀刺傷另名中國男子，隨後逃進餐廳廚房躲藏，最終在警方與其他中國人的包圍勸說下放棄抵抗。

綜合泰媒報導，當地時間今（26）日凌晨0時左右，芭達雅警方獲報稱，一間知名中餐廳的VIP包廂內發生持刀傷人案。警方抵達現場時，發現包廂內留有打鬥痕跡，地面與牆壁沾有血跡，桌面散落大量空酒瓶。傷者為40歲中國籍男子程東（音譯，Cheng Dong），當時赤裸上身，左側肋骨中刀受傷，奮力逃到樓下向餐廳員工求救，隨即送醫治療。

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嫌犯為約35至40歲的中國男子何文強（音譯，He Wen Qiang），事後躲進廚房，明顯處於醉酒狀態，神情激動、拒絕他人接近。多名中國籍顧客手持高爾夫球桿將其圍住，試圖勸其冷靜，最終在警方勸導下投降。警方從他身上搜出犯案用的廚房刀，並帶回警局。

警方初步調查發現，雙方原本並不認識。當時程東與8名友人在5樓包廂聚會飲酒，何文強疑似醉後誤闖包廂鬧事，被程東斥責「你喝醉了，走錯房間了，出去！」，沒想到竟惹怒對方。

由於何文強嚴重酒醉，暫時無法接受偵訊，警方只好等待他清醒後再進行調查，同時調閱監視器畫面以釐清詳細案情。

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