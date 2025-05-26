為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    芭達雅餐廳濺血！中國醉男誤闖包廂挨罵 竟惱羞持刀砍同鄉

    泰國芭達雅驚傳中國籍醉漢闖入陌生中國人包廂鬧事，遭斥責後竟持刀捅傷對方。（圖擷取自芭達雅警察局/FB）

    泰國芭達雅驚傳中國籍醉漢闖入陌生中國人包廂鬧事，遭斥責後竟持刀捅傷對方。（圖擷取自芭達雅警察局/FB）

    2025/05/26 15:25

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地芭達雅驚傳持刀傷人事件，一名中國籍男子酒醉誤闖他人包廂，遭斥責後情緒失控，竟持刀刺傷另名中國男子，隨後逃進餐廳廚房躲藏，最終在警方與其他中國人的包圍勸說下放棄抵抗。

    綜合泰媒報導，當地時間今（26）日凌晨0時左右，芭達雅警方獲報稱，一間知名中餐廳的VIP包廂內發生持刀傷人案。警方抵達現場時，發現包廂內留有打鬥痕跡，地面與牆壁沾有血跡，桌面散落大量空酒瓶。傷者為40歲中國籍男子程東（音譯，Cheng Dong），當時赤裸上身，左側肋骨中刀受傷，奮力逃到樓下向餐廳員工求救，隨即送醫治療。

    嫌犯為約35至40歲的中國男子何文強（音譯，He Wen Qiang），事後躲進廚房，明顯處於醉酒狀態，神情激動、拒絕他人接近。多名中國籍顧客手持高爾夫球桿將其圍住，試圖勸其冷靜，最終在警方勸導下投降。警方從他身上搜出犯案用的廚房刀，並帶回警局。

    警方初步調查發現，雙方原本並不認識。當時程東與8名友人在5樓包廂聚會飲酒，何文強疑似醉後誤闖包廂鬧事，被程東斥責「你喝醉了，走錯房間了，出去！」，沒想到竟惹怒對方。

    由於何文強嚴重酒醉，暫時無法接受偵訊，警方只好等待他清醒後再進行調查，同時調閱監視器畫面以釐清詳細案情。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播