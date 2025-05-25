全球最夯成人平台OnlyFans準備出售？ 估價上看2421億元

全球規模最大、促使無數知名情色網紅誕生的成人訂閱制平台OnlyFans。（資料照，法新社）

2025/05/25 16:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球規模最大、促使無數知名情色網紅誕生的成人訂閱制平台OnlyFans，近期爆出母公司Fenix International即將把它打包出售，預估交易金額高達80億美元（約新台幣2421億元）。目前已傳出多位潛在買家與OnlyFans持有者進行祕談，其中一人還是UFC（終極格鬥冠軍賽）傳奇巨星，消息引發轟動。

綜合外媒報導，OnlyFans成立於2016年，總部位於英國倫敦，平台以成人內容為主，主打讓創作者直接向訂閱者收費，平台方僅抽成20%，創作者則自行保留80%的收益，部分創作者因此獲得高達數百萬美元年收。種種好康政策，讓火速吸引大批名人與網紅入駐OnlyFans，並在武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）期間迅速竄紅。

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根據OnlyFans母公司Fenix International去年9月公布的報告指出，截至2023年11月底的1年內，公司營收達4.855億美元（約新台幣146億元），年增20%；平台創辦人兼唯一股東拉德文斯基（Leonid Radvinsky），則從中領得超過10億美元（約新台幣307億元）股利。報導指出，該平台的超高獲利能力，也吸引不少投資者關注。

已成為全球指標性平台的OnlyFans，目前持有者是來自烏克蘭的企業家拉德文斯基（Leonid Radvinsky），他在2018年收購該平台後，嘗試讓平台轉型，招募廚師、健身教練、喜劇演員等非成人內容創作者，試圖擺脫「成人網站」形象，進軍主流市場。不過根據知情人士透露，拉德文斯基準備出售OnlyFans，正積極尋求適合買家。

目前已宣布有意收購OnlyFans的買家，是前UFC雙量級冠軍、愛爾蘭籍「嘴砲拳王」麥格雷戈（Conor McGregor），他在23日於IG限動轉發OnlyFans出售新聞，還在文中直言「我正在認真洽談收購這個」，消息一出，迅速引發各界熱議。報導指出，麥格雷戈因腿部重創、暫別賽場，目前積極經營各種商業領域，擴張其財務版圖。

麥格雷戈曾透露，他當初踏入商界的目標，就是希望透過創業與投資，達到財務自由的人生目標，如今個人資產估計已超過2億美元（約新台幣60億元）。值得一提的是，他先前將自創威士忌品牌Proper No. Twelve出售給酒業巨頭Proximo Spirits，交易金額超過5億美元（約新台幣151億元），被譽為跨足商界代表性成功案例之一。

Conor McGregor, OnlyFans'i satın almak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi!



OF sahibinin, 1,46 milyar ila 2,42 milyar dolar arası bir fiyatla platformu satmayı düşündüğünü ancak şirketin kâr için cinsel içeriğe çok bağımlı olması nedeniyle alıcı bulmakta zorlandığı… pic.twitter.com/Ea4RHCasRw — Kimura （@kimurasport） May 24, 2025

前UFC雙量級冠軍、愛爾蘭籍「嘴砲拳王」麥格雷戈（Conor McGregor），他在23日於IG限動轉發OnlyFans出售新聞，還在文中直言「我正在認真洽談收購這個」，引發各界熱議。（資料照，法新社）

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