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    全球最夯成人平台OnlyFans準備出售？ 估價上看2421億元

    全球規模最大、促使無數知名情色網紅誕生的成人訂閱制平台OnlyFans。（資料照，法新社）

    全球規模最大、促使無數知名情色網紅誕生的成人訂閱制平台OnlyFans。（資料照，法新社）

    2025/05/25 16:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全球規模最大、促使無數知名情色網紅誕生的成人訂閱制平台OnlyFans，近期爆出母公司Fenix International即將把它打包出售，預估交易金額高達80億美元（約新台幣2421億元）。目前已傳出多位潛在買家與OnlyFans持有者進行祕談，其中一人還是UFC（終極格鬥冠軍賽）傳奇巨星，消息引發轟動。

    綜合外媒報導，OnlyFans成立於2016年，總部位於英國倫敦，平台以成人內容為主，主打讓創作者直接向訂閱者收費，平台方僅抽成20%，創作者則自行保留80%的收益，部分創作者因此獲得高達數百萬美元年收。種種好康政策，讓火速吸引大批名人與網紅入駐OnlyFans，並在武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）期間迅速竄紅。

    根據OnlyFans母公司Fenix International去年9月公布的報告指出，截至2023年11月底的1年內，公司營收達4.855億美元（約新台幣146億元），年增20%；平台創辦人兼唯一股東拉德文斯基（Leonid Radvinsky），則從中領得超過10億美元（約新台幣307億元）股利。報導指出，該平台的超高獲利能力，也吸引不少投資者關注。

    已成為全球指標性平台的OnlyFans，目前持有者是來自烏克蘭的企業家拉德文斯基（Leonid Radvinsky），他在2018年收購該平台後，嘗試讓平台轉型，招募廚師、健身教練、喜劇演員等非成人內容創作者，試圖擺脫「成人網站」形象，進軍主流市場。不過根據知情人士透露，拉德文斯基準備出售OnlyFans，正積極尋求適合買家。

    目前已宣布有意收購OnlyFans的買家，是前UFC雙量級冠軍、愛爾蘭籍「嘴砲拳王」麥格雷戈（Conor McGregor），他在23日於IG限動轉發OnlyFans出售新聞，還在文中直言「我正在認真洽談收購這個」，消息一出，迅速引發各界熱議。報導指出，麥格雷戈因腿部重創、暫別賽場，目前積極經營各種商業領域，擴張其財務版圖。

    麥格雷戈曾透露，他當初踏入商界的目標，就是希望透過創業與投資，達到財務自由的人生目標，如今個人資產估計已超過2億美元（約新台幣60億元）。值得一提的是，他先前將自創威士忌品牌Proper No. Twelve出售給酒業巨頭Proximo Spirits，交易金額超過5億美元（約新台幣151億元），被譽為跨足商界代表性成功案例之一。

    前UFC雙量級冠軍、愛爾蘭籍「嘴砲拳王」麥格雷戈（Conor McGregor），他在23日於IG限動轉發OnlyFans出售新聞，還在文中直言「我正在認真洽談收購這個」，引發各界熱議。（資料照，法新社）

    前UFC雙量級冠軍、愛爾蘭籍「嘴砲拳王」麥格雷戈（Conor McGregor），他在23日於IG限動轉發OnlyFans出售新聞，還在文中直言「我正在認真洽談收購這個」，引發各界熱議。（資料照，法新社）

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