南韓電商酷澎訂價出大包！ 泡麵每碗3元引發搶購

南韓電商平台酷澎，將36碗牛肉湯泡麵的價格誤植為5040韓元，旋即引發搶購潮。（圖擷自Karrot）

2025/05/25 14:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電商平台酷澎（Coupang）於21日深夜11時許發生訂價疏失，36碗牛肉湯泡麵原價2.7萬韓元（約新台幣592元），本來就已經相當便宜了，孰料卻誤植為5040韓元（約新台幣110元），等於每碗只要140韓元（約新台幣3元），旋即引發搶購潮。

據《朝鮮日報》報導，酷澎在出包10分鐘左右就更改回來，但還是湧入數以萬計的訂單，二手交易平台Karrot（당근）從23日開始就出現轉賣現象，賣家大多數都將36碗的價格訂為2萬韓元（約新台幣440元），或者是每碗500至600韓元（約新台幣11至13元）。

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還有一些沒搶到酷澎低價泡麵的買家不願花那麼多錢，發文詢問是否有人要以7000至1.2萬韓元（約新台幣153至263元）賣出36碗，若實際在Karrot上搜尋，目前仍有不少泡麵在求售。

酷澎對此表示，誤植泡麵價格確實是他們的疏失，事後依照訂單發貨直到沒有庫存為止，部分因沒貨導致訂單取消的消費者，會發送5000韓元（約新台幣109元）的Coupang Cash（可在平台購物時折抵）補償，此次估計約損失數億韓元（1億韓元為新台幣219.5萬元）。

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