戰機護駕「影子艦隊」油輪 俄羅斯首見「軍事行動」回應制裁

愛沙尼亞國防軍上週發現俄軍首度派出戰機護航「影子艦隊」，甚至不惜入侵愛沙尼亞領空。圖為俄羅斯「影子艦隊」油輪示意圖。（法新社）

2025/05/21 07:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自從俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，西方對俄國賴以為生的石油輸出發起制裁，但俄國透過老舊且身分不明的「影子艦隊」油輪加以規避。愛沙尼亞國防軍上週發現俄軍首度派出戰機護航「影子艦隊」，甚至不惜入侵愛沙尼亞領空，專家認為，這可能代表克里姆林宮思維的重大轉變。

根據美國《CNN》報導，愛沙尼亞國防軍指出，軍方13日試圖與俄羅斯油輪「美洲虎號」取得聯繫並登船檢查，不料當時有一架俄軍Su-35戰機侵入愛沙尼亞領空，還飛越「美洲虎號」，而「美洲虎號」最後由愛沙尼亞軍方「護送」離開愛國海域。

請繼續往下閱讀...

北約15日在土耳其安塔利亞（Antalya）召開非正式外長會議時，愛沙尼亞外交部長查克納（Margus Tsahkna）指出，上述事件是最新發展，「俄羅斯現在已正式和所謂影子艦隊建立聯繫了」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在同場會議中對媒體表示，俄羅斯首次採取「軍事行動」回應經濟制裁，顯示了北約東翼所面臨的威脅程度。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）高階研究員阿諾德（Ed Arnold）認為，這似乎是克里姆林宮的一次思維轉變。

事後愛沙尼亞軍方在聲明中指出，這起事件代表北約監視、制裁影子艦隊是有效果的，必須進一步加強類似的努力。

歐盟和英國20日宣布對俄羅斯實施新制裁，特別針對俄羅斯用於非法運輸石油和天然氣的「影子艦隊」，目前歐盟已將近350艘船列為制裁對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法