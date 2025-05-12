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    在南韓航空展非法偷拍美軍戰機 台灣2男被捕

    南韓烏山空軍基地，有2名台灣籍男子潛入偷拍美軍戰機被捕。圖為烏山空軍基地的美軍F-35。（歐新社）

    南韓烏山空軍基地，有2名台灣籍男子潛入偷拍美軍戰機被捕。圖為烏山空軍基地的美軍F-35。（歐新社）

    2025/05/12 13:40

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕別亂拍！南韓京畿道平澤市韓美軍方共用的烏山空軍基地，10日上午9時許在舉行航空展時，有2名台灣籍男子非法潛入偷拍美軍戰機，警方11日將2人逮捕並以《軍事基地和軍事施設保護法》偵辦。

    《韓聯社》報導，2025烏山航空展的參觀民眾可以拍照，但美軍禁止中國和台灣等部分國家的公民進入。來自台灣的40來歲、60多歲男子，在3次被拒絕入內後仍不放棄，竟跟著韓國人潛入偷拍。

    警方獲報到場將2人帶走，經過調查後認為案情嚴重因此將2人緊急逮捕（按照南韓刑法第200條之3，若罪嫌可判3年以上不需法院拘捕令就可實施逮捕），目前由京畿道南部警察廳轄下的平澤警察署偵辦中。

    據了解，南韓先前已發生過中國人偷拍軍事重地的事件，2名中國青少年今年3月在烏山空軍基地、韓福瑞營（平澤美軍基地）、水原空軍基地、清州空軍基地，以及仁川、金浦、濟州機場偷拍數千張戰機照片，其中1人的父親是中國公安人員，韓警已立案調查。

    另外，一對中國父子4月在烏山空軍基地附近未經許可拍照，經過檢查後並未違法，因此沒有被捕，韓警這次則是抓到台灣人犯案。

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