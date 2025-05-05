為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    女神卡卡演唱會險遭炸彈攻擊 巴西警方逮人阻止爆炸案

    女神卡卡在巴西里約熱內盧演出。（法新社）

    女神卡卡在巴西里約熱內盧演出。（法新社）

    2025/05/05 08:08

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga），3日晚間在巴西里約熱內盧科帕卡巴納（Copacabana）海灘舉行免費演唱會，主辦方宣布一共湧入210萬人狂歡。不過在這場演唱會背後，巴西警方阻止了一場可能發生的爆炸案，巴西警方表示，有兩名男子涉嫌密謀在女神卡卡演唱會上引爆炸彈而被捕。

    綜合外媒報導，里約熱內盧警局局長柯瑞（Felipe Cury）4日指出，當局懷疑兩名嫌犯的目標鎖定巴西的LGBTQ族群，嫌犯供稱，他們計畫在女神卡卡演唱會上針對性別傾向發動攻擊。

    里約熱內盧警方與巴西司法部指出，策畫這起爆炸案的是網路上一個宣揚仇恨言論的團體，該團體鼓勵青少年「極端化」，犯罪分子正招募包括青少年在內的參與者，使用簡易爆炸裝置（IED）和燃燒瓶進行攻擊。

    巴西司法部表示，目前已認定該網路組織「對公共秩序構成威脅」，該組織在網路上假裝自己是「小怪獸」（Lady Gaga的粉絲暱稱），藉此引誘青少年進入「充滿暴力和自我毀滅內容的網路」。

    女神卡卡在巴西里約熱內盧演出，吸引數以萬計粉絲。（美聯社）

    女神卡卡在巴西里約熱內盧演出，吸引數以萬計粉絲。（美聯社）

    巴西警方指出，有兩名男子試圖在女神卡卡的演唱會上引爆炸彈，已被逮捕歸案。（法新社）

    巴西警方指出，有兩名男子試圖在女神卡卡的演唱會上引爆炸彈，已被逮捕歸案。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播