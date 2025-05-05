女神卡卡演唱會險遭炸彈攻擊 巴西警方逮人阻止爆炸案

女神卡卡在巴西里約熱內盧演出。（法新社）

2025/05/05 08:08

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga），3日晚間在巴西里約熱內盧科帕卡巴納（Copacabana）海灘舉行免費演唱會，主辦方宣布一共湧入210萬人狂歡。不過在這場演唱會背後，巴西警方阻止了一場可能發生的爆炸案，巴西警方表示，有兩名男子涉嫌密謀在女神卡卡演唱會上引爆炸彈而被捕。

綜合外媒報導，里約熱內盧警局局長柯瑞（Felipe Cury）4日指出，當局懷疑兩名嫌犯的目標鎖定巴西的LGBTQ族群，嫌犯供稱，他們計畫在女神卡卡演唱會上針對性別傾向發動攻擊。

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里約熱內盧警方與巴西司法部指出，策畫這起爆炸案的是網路上一個宣揚仇恨言論的團體，該團體鼓勵青少年「極端化」，犯罪分子正招募包括青少年在內的參與者，使用簡易爆炸裝置（IED）和燃燒瓶進行攻擊。

巴西司法部表示，目前已認定該網路組織「對公共秩序構成威脅」，該組織在網路上假裝自己是「小怪獸」（Lady Gaga的粉絲暱稱），藉此引誘青少年進入「充滿暴力和自我毀滅內容的網路」。

女神卡卡在巴西里約熱內盧演出，吸引數以萬計粉絲。（美聯社）

巴西警方指出，有兩名男子試圖在女神卡卡的演唱會上引爆炸彈，已被逮捕歸案。（法新社）

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