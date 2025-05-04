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    以色列預告報復葉門叛軍 納坦雅胡嗆：會爆炸很多次

    葉門叛軍「胡塞武裝」空襲以色列班古里昂機場，以色列總理納坦雅胡（圖）嗆聲將進行報復。（路透檔案照）

    葉門叛軍「胡塞武裝」空襲以色列班古里昂機場，以色列總理納坦雅胡（圖）嗆聲將進行報復。（路透檔案照）

    2025/05/04 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthi，又譯青年運動）今（4）日朝以色列主要國際機場發射了一枚超音速彈道飛彈，險些命中目標，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）事後發布影片聲稱將進行報復，他更語帶威脅說「會有很多爆炸聲」。

    《法新社》報導，胡塞武裝發言人薩里（Brig. Gen. Yahya Saree）在聲明中說，該組織針對「班古里昂機場」（Ben Gurion Airport）發射了一枚超音速彈道飛彈；以色列媒體指出，攻擊發生後，許多航空公司都取消了飛往班古里昂機場的航班。

    以色列國防部長卡茨（Israel Katz）誓言將對胡塞武裝還以顏色，「不管是誰傷害了我們，我們都會以7倍奉還。」

    以色列總理納坦雅胡在社交通訊平台Telegram發布的影片中聲稱：「我們先前曾採取行動對付他們，未來也會如此，但我沒辦法說得太詳細......到時候不會只有一聲『碰』，而是會有很多『碰』。」

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