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    一人兼4首長職 魯比歐成川普「萬能部長」

    魯比歐獲川普任命代理國安顧問。（彭博）

    魯比歐獲川普任命代理國安顧問。（彭博）

    2025/05/02 22:09

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國安顧問瓦爾茲轉任駐聯合國大使，總統川普1日宣布，由國務卿魯比歐代理國安顧問職務，這也是魯比歐自1月20日川普政府上任至今，累積的第四個首長頭銜，儼然成為川普的救火隊隊長，甚至被「紐約時報」形容為「萬能部長」（Secretary of Everthing）。

    魯比歐另外兩個職務為「美國國際開發署」（USAID）代理署長與「國家文書暨檔案總署」（NARA）代理檔案員（即負責人）。

    此前美國政府歷史上，僅季辛吉於1973至75年尼克森和福特兩位總統任內，兼任國務卿和國安顧問。紐時還以中國國家主席習近平作為比較對象，指魯比歐如今承擔的職務數量，甚於習近平擁有的中國國家主席、中國共產黨總書記及中央軍事委員會主席三個主要頭銜。

    曾任拜登政府國安會議（NSC）官員的華府智庫「布魯金斯學會」資深研究員懷特向「美聯社」指出，單是國安顧問一職的負荷，便超出「全職工作」的程度，以時任國安顧問蘇利文及其副手為例，每週得工作六至七天，每天達14、15小時。

    美聯社引述匿名官員說法，魯比歐近期花費越來越大量的時間在白宮，而非國務院辦公室。不過官員不認為魯比歐的國務卿職責會出現顯著變化，仍計劃出訪外國進行外交工作，並可能把至少部分國安會議管理工作委任給他人。

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