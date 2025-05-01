卡車掉進日本埼玉天坑3個月 「疑」失蹤駕駛屍體找到了

日本埼玉縣八潮市1月底出現「天坑」，一輛卡車當場掉落，74歲男駕駛遺體事隔3個月「疑似」找到了。（美聯社）

2025/05/01 22:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣八潮市一處交岔路口1月底突然出現「天坑」，一輛卡車當場掉落，駕駛74歲男子至今下落不明。事隔3個月後，消防員今（1）日上午宣布，在天坑內找到卡車，發現疑似失蹤駕駛陳屍車內，計畫明天展開救援。

綜合日媒報導，埼玉縣知事大野元裕今天召開會議，發布1月28日埼玉縣八潮市出現「天坑」最新救援進度，他指出，當地消防員、東京消防局、警方等搜救人員今天上午穿防護衣進入下水道，搜尋至今下落不明的男駕駛，找到卡車，在駕駛座發現類似「人類屍體」的物體。

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相關單位說，根據下水道管線水位、土沙狀態、硫化氫濃度等情況，搜救人員判斷發現卡車地位置，發生2次災害的風險較低，決定從2日起全面展開救援。

【速報】埼玉 八潮 道路陥没

県知事“転落の車に人と思われる姿確認”

（NHKニュース） — ライブドアニュース （@livedoornews） May 1, 2025

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