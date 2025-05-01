生死一線！澳洲3男合力1小時 成功救援擱淺大白鯊

澳洲當地居民安德森（Mr Anderson）表示，他與其他幾位民眾一同參與了移動這隻擱淺大白鯊的救援行動。（取自Ｘ平台）

2025/05/01 17:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲海岸日前上演驚險救援。3名當地男子耗時近1小時，成功將一隻約3公尺長的大白鯊從沙洲推回深海，過程被遊客拍下。

據《美聯社》報導，這場救援發生於本週二，在南澳省（South Australia）阿德羅森鎮（Ardrossan）附近海岸。3名當地居民發現一隻約3公尺長的大白鯊受困沙洲，情況危急。經過近一小時的奮力施救，他們成功將看似疲憊或生病的鯊魚推回較深水域。目擊遊客寇爾（Nash Core）希望這隻鯊魚能順利活下去。

請繼續往下閱讀...

來自昆士蘭省（Queensland）的遊客寇爾（Nash Core）一家環澳旅行時，意外目睹這罕見景象。他先以空拍機拍下鯊魚掙扎畫面，隨後見救援者難以移動鯊魚，便帶著11歲兒子帕克（Parker）上前幫忙。

回憶當時，寇爾坦言走向鯊魚時心生恐懼，甚至自問為何要冒險。途中，兒子帕克也說自己「心臟狂跳」，寇爾回應他的心跳同樣非常快，父子倆都感受到當下的驚險。

父子倆抵達時，三名男子正使用螃蟹耙（一種挖掘沙蟹的工具）奮力移動鯊魚。寇爾見鯊魚已被推入較深水域，認為那是鯊魚的地盤，便決定不再靠近。他也得知，這幾位救援者也是第一次遇到鯊魚擱淺。

麥覺理大學（Macquarie University）科學家皮洛塔（Vanessa Pirotta）表示，鯊魚擱淺雖罕見，但社群媒體提高了事件能見度。擱淺原因可能包含疾病、受傷或追獵物誤入淺灘。她強調，民眾若遇類似狀況，務必先確保自身安全，並聯繫主管機關尋求專業協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法