為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京戰狼批美限中共外交官家屬赴美就醫 網嘲：真丟人、沒骨氣

    中國常駐聯合國副代表耿爽批評美方頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由。（法新社）

    中國常駐聯合國副代表耿爽批評美方頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由。（法新社）

    2025/04/29 13:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共常駐聯合國代表耿爽近日在會議上批評，美方限制特定國家外交人員及其家屬赴美「旅遊、就醫」，不料卻惹來中國網友嘲諷，「真是丟人啊，罵人家還要跑人家那裡去看病旅遊，骨氣呢？」

    《自由亞洲電台》報導，耿爽25日出席聯合國與東道國關係委員會（United Nations Committee on Relations with the Host Country）提到，美國出於一己之私，不斷在簽證和旅行自由等問題上對特定國家設定限制、製造麻煩。

    耿爽稱，美方不顧外交人員及其家屬在醫療、教育等方面的正常、基本需求，任意施加歧視性措施，粗暴限制特定國家外交人員及其家屬的旅行自由和就醫需求，拒絕為有關國家外交人員及時發放簽證；他還說：「中方與不少在座的國家一樣，長期以來遭受美方各種無理限制。我們敦促美方立即改弦更張，停止基於雙邊關係和政治因素阻礙會員國參與聯合國工作」。

    然而，《自由亞洲電台》報導，不少中國網友不以為然，甚至留言暗諷「內需急需要循環，你跑去美國旅遊？」、「為啥要去米國，你們自己罵得那麼帶勁」、「不相信咱們的醫療技術和手段？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播