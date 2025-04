北京戰狼批美限中共外交官家屬赴美就醫 網嘲：真丟人、沒骨氣

中國常駐聯合國副代表耿爽批評美方頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由。(法新社)

2025/04/29 13:33

〔即時新聞/綜合報導〕中共常駐聯合國代表耿爽近日在會議上批評,美方限制特定國家外交人員及其家屬赴美「旅遊、就醫」,不料卻惹來中國網友嘲諷,「真是丟人啊,罵人家還要跑人家那裡去看病旅遊,骨氣呢?」

據《自由亞洲電台》報導,耿爽25日出席聯合國與東道國關係委員會(United Nations Committee on Relations with the Host Country)提到,美國出於一己之私,不斷在簽證和旅行自由等問題上對特定國家設定限制、製造麻煩。

耿爽稱,美方不顧外交人員及其家屬在醫療、教育等方面的正常、基本需求,任意施加歧視性措施,粗暴限制特定國家外交人員及其家屬的旅行自由和就醫需求,拒絕為有關國家外交人員及時發放簽證;他還說:「中方與不少在座的國家一樣,長期以來遭受美方各種無理限制。我們敦促美方立即改弦更張,停止基於雙邊關係和政治因素阻礙會員國參與聯合國工作」。

然而,《自由亞洲電台》報導,不少中國網友不以為然,甚至留言暗諷「內需急需要循環,你跑去美國旅遊?」、「為啥要去米國,你們自己罵得那麼帶勁」、「不相信咱們的醫療技術和手段?」

