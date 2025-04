美國母親和2名兒童遭綁架 多名路人衝上去救人畫面曝光

2025/04/26 14:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州傑克森維爾一群民眾日前在當地車輛管理局外撞見1名母親與她的兩名年幼子女遭綁架,衝上前合力阻止一起可能釀成悲劇的事件。

綜合外媒報導,傑克森維爾郡警長辦公室表示,民眾通報上月12日在北主街的車輛管理局外,看到1名男子試圖駕駛汽車離開,然1名女子正奮力從後座拉出她僅2歲和6個月大年幼孩子。公開畫面可見,多位見義勇為民眾毫不猶豫衝上前協助,合力將母親、2名孩子從正在行駛的車輛中救出,嫌犯隨後棄車逃逸。

警方指出,據目擊者提供的細描述與車牌號碼,同時查找監視器畫面等線索,同日晚間於附近購物中心逮捕男嫌,經確認嫌犯為26歲男子休曼(Yanni Human),目前面臨包括虐待兒童、非法監禁、傷害、持有大麻及拒捕等多項罪名指控。

另,警方尚不清楚嫌犯與受害女子之間是否相識,調查進行中。

