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    美國母親和2名兒童遭綁架 多名路人衝上去救人畫面曝光

    美國佛州傑克森維爾一群民眾日前在當地車輛管理局外撞見1名母親與她的2名年幼子女遭綁架，衝上前合力阻止一起可能釀成悲劇事件。（圖擷自「@SteveLovesAmmo」X）

    美國佛州傑克森維爾一群民眾日前在當地車輛管理局外撞見1名母親與她的2名年幼子女遭綁架，衝上前合力阻止一起可能釀成悲劇事件。（圖擷自「@SteveLovesAmmo」X）

    2025/04/26 14:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州傑克森維爾一群民眾日前在當地車輛管理局外撞見1名母親與她的兩名年幼子女遭綁架，衝上前合力阻止一起可能釀成悲劇的事件。

    綜合外媒報導，傑克森維爾郡警長辦公室表示，民眾通報上月12日在北主街的車輛管理局外，看到1名男子試圖駕駛汽車離開，然1名女子正奮力從後座拉出她僅2歲和6個月大年幼孩子。公開畫面可見，多位見義勇為民眾毫不猶豫衝上前協助，合力將母親、2名孩子從正在行駛的車輛中救出，嫌犯隨後棄車逃逸。

    警方指出，據目擊者提供的細描述與車牌號碼，同時查找監視器畫面等線索，同日晚間於附近購物中心逮捕男嫌，經確認嫌犯為26歲男子休曼（Yanni Human），目前面臨包括虐待兒童、非法監禁、傷害、持有大麻及拒捕等多項罪名指控。

    另，警方尚不清楚嫌犯與受害女子之間是否相識，調查進行中。

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