2官員洩密給華郵、紐時 美情報總監送辦揚言追訴到底

美情報圈風聲鶴唳，加巴德嚴打洩密。 （美聯社）

2025/04/24 16:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞（Fox News）報導，美國國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）23日已將兩名情報圈專業人士移送司法部，要求就其涉嫌洩露機密資訊展開刑事起訴。此舉被視為對情報圈洩密行為的嚴厲警告。

國家情報總監辦公室（ODNI）官員透露，這兩名專業人士涉嫌將機密資訊洩露給《華盛頓郵報》與《紐約時報》。據悉，第三起針對近期洩密給《華盛頓郵報》事件的刑事移送案也「正在途中」。該官員強調，情報圈人員應將此行動「視為一個警告」。

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加巴德向福斯新聞表示：「將我們的情報政治化以及洩露機密資訊，都將危及國家安全，必須終止。」她強硬指出：「洩露機密資訊的人將被揪出，並依法追究到底。」

加巴德證實已移送兩名洩密者至司法部，並指控這些「深層政府罪犯」（deep-state criminals）是出於黨派政治目的洩密，意圖破壞川普總統的議程。她補充道：「我期待與司法部及聯邦調查局（FBI）合作，調查、解僱並起訴這些罪犯。」

ODNI官員指出，移送起訴是追究洩密者責任的首步。經內部審查後，案件將送交司法部（DOJ），再由FBI展開刑事調查。該官員嚴厲警告，當局正積極調查其他洩密案並將持續移送，任何考慮洩密的官僚都應引以為戒，強調川普政府決心揪出洩密者繩之以法。

此番行動是加巴德整頓情報圈、恢復透明度與問責制努力的一部分。本月稍早，她成立了一個新的任務小組「總監倡議小組」，旨在調查情報圈內的武器化、根除政治化操作、揭露未經授權的機密資訊洩露，並致力於解密符合公眾利益的資訊。此前，加巴德已對涉及國安局（NSA）不雅聊天室的員工採取行動，並撤銷了拜登、賀錦麗、柯林頓等前政府元首的安全許可。

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