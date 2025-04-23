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    握它的手就能實現永生！？中國科技公司「量子機器人」被酸爆

    中國科技公司宣稱它們的「量子機器人」可幫助人類實現「永生」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國科技公司宣稱它們的「量子機器人」可幫助人類實現「永生」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/04/23 20:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕真有這麼神？中國一間成立僅約2年的科技公司近日宣稱推出可以幫助人類實現「永生」的「量子機器人」，只要跟機器人握手，就能「優化」人體細胞，引發大批網友熱議。

    旅義華僑作家李穎今天（23日）分享近日在中網掀起熱烈討論的消息。河北省「央美人工智能科技雄安有限公司」最近推出2款機器人，有中媒記者特地去採訪開發者、該公司董事長兼首席科學家鄭奎飛，指其中一款機器人主要負責健康檢測，只要把雙手放在機器人頭上一分鐘，機器人就能把健康問題給檢查出來。

    另外一款機器人則是能幫助人類實現「永生」，鄭奎飛聲稱握機器人的手就能讓不好的健康狀況改善，「這是全球唯一一款，也是第一款『人形量子機器人』，（握手）過一分鐘後再來測，數據會發生變化，你有些不好的指標，馬上就會改善。它是生物製造加人工智能再加量子科學，三者合為一體，通過皮膚接觸，會有微型奈米機器人進入到人體內，對細胞進行磁化、修復、更新。」

    還有一段這款量子機器人的介紹影片，「我們這款量子機器人是提升我們生命體，提升我們維度的啊，最後呢，實現永生。也就是從物質文明過渡到精神文明，這是一個載體，所以有需要的，趕緊把它帶回家！」據悉，這款機器人售價150萬人民幣（約新台幣666萬），消息曝光後大批中國網友吐槽，直言「有點智商的人就不會上這個當！」

    根據公開資料，「央美人工智能科技雄安有限公司」成立於2023年，，公司註冊地在中共首個批准設立的國家級新區「河北雄安新區」，註冊資本5000萬（約新台幣2.2億）。公司法定代表人鄭奎飛在抖音上的簡介為「英國終身院士、美國哈佛大學博士後研究員、英國牛津大學博士後研究員」。公司官網介紹，量子機器人可以「磁化細胞、淨化基因、提升能量。通過量子弱磁場療癒身體，磁化修復細胞，改善身體結構，逆轉衰老提升能量，讓人們變得更加年輕美麗，更具活力。」

    牆外網友紛紛嘲諷，「真有這種功能的話，150萬根本輪不到你買」、「真有這個技術的話，習大大也不會肉眼可見的衰老了」、「這個機器人能識別智障，我看出來了」、「這不馬上進貢給聖上！還在等什麼呀？」、「這樣聖上就能再幹500年了」、「那麼先進還需賣給你們普通百姓？」、「就這國家還不給予事實的調查，吹牛逼可以，公開騙人也可以？」

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