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    中國硬槓加徵84％報復關稅 川普發文提「這件事」：現在就行動！

    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    2025/04/09 21:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球揮出「對等關稅」大刀，其中中國被課徵34%關稅，中國回祭報復性關稅，川普不滿又加徵，一來一往中國總計被課了104%的重稅。今（9日）晚北京又宣布，對美國所有商品的加徵關稅上升至84%！而川普稍早在其社群發聲，宣稱現在是大家把公司都遷往美國的絕佳時機。

    綜合外媒報導，由於中國對新關稅政策採取強硬回擊，川普再對中國進口產品加徵50%關稅，累計稅率達104%，今天正式生效。嗆聲「奉陪到底」的中國，今天再宣布對美國商品徵收的關稅從34%上調至84%，明天（10日）生效，美中關稅大戰白熱化，引發外界熱議。

    中方上調美國進口產品關稅消息一出，各界關注川普會有何回應。台灣時間9日晚間7點44分，川普於「真相社交」（Truth Social）發文：「現在是將你們的公司遷往美國的絕佳時機，就像蘋果和其他許多大公司一樣，來美國投資的數量將創歷史新高。美國不會對你課徵任何關稅，電力和能源的接通速度非常快，幾乎馬上就能完成，也不會遇到環保審查的延誤。不要再等了，現在就行動吧！讓美國再次偉大！」

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