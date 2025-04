美徵104％關稅今午生效 中國外交戰狼竟搬雷根打川普

2025/04/09 11:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普「對等關稅」政策台灣時間今(9)日中午將生效,中國因宣布報復,被加徵關稅的累計稅率將高達104%;貿易戰爆發之際,中國外交部發言人毛寧搬出美國前總統雷根反對高關稅的言論來反擊川普。

毛寧7日在X平台分享一段1987年雷根演說的影片,稱「1987年的講話在2025年找到了新的意義。」該影片內容為雷根在1987年4月25日發表的一段談話,警告高關稅政策可能導致全球經濟崩潰。

時任美國總統雷根在演說中指出,對進口商品徵收關稅看似是一種愛國行為,保護了美國產品和美國的就業,但這種保護短期或許有效,最終只會讓本土產業開始依賴政府高關稅的保護傘,而不再競爭。

雷根表示,更糟糕的是,高關稅會招致外國報復,引發貿易戰,結果就是關稅層層疊加,貿易壁壘愈疊愈高,國際競爭快速減少,反過來助長低效生產與管理混換,民生消費停滯,最終形成市場萎縮崩盤、企業倒閉、產業關停的惡性循環,數百萬人將因此失業,「關稅戰看似愛國,實則危險。」

