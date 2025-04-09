馬斯克和納瓦羅隔空互罵 白宮發言人緩頰：男生吵來吵去很正常啦

納瓦羅（左）與馬斯克（右）隔空互嗆，白宮發言人李威特試圖緩頰。（法新社）

2025/04/09 10:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕率領美國政府效率部（DOGE）的特斯拉執行長、全球首富馬斯克與白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）持續爭鋒相對，納瓦羅在訪談中諷刺馬斯克是「汽車組裝商」，馬斯克則是回嗆納瓦羅「真是個白痴」。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日被問到此事時，她試圖緩頰「男生之間吵來吵去很正常」，並強調「我們擁有史上最透明的政府」，試圖淡化兩人爭執。

納瓦羅在接受《CNBC》節目訪問時指稱，馬斯克只是將各國零件在美國組裝成汽車，「他不是汽車製造商，他是汽車組裝商」，強調大家要的是汽車零件百分百在美國本土生產。對此馬斯克則是在社群媒體「X」回嗆納瓦羅「真是個白痴」，批評納瓦羅「比一袋磚頭還蠢（意指蠢到不行）」，強調美國特斯拉是美國垂直整合程度最高、使用美國本土零件比例最高的汽車製造商。

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白宮發言人李威特8日被現場媒體問到馬斯克與納瓦羅的爭執一事，媒體詢問兩人爭端會如何影響民眾對於川普關稅政策的理解時，李威特表示，顯然馬斯克與納瓦羅，貿易和關稅問題上有著非常不同看法，「男生總是會吵來吵去，我們就讓他們繼續在公開場合爭辯吧」。李威特也說：「大家該要非常感激，因為我們擁有史上最透明的政府。」

李威特補充說：「總統會考慮所有人的意見，然後根據美國公眾的最大利益做出最好的決定。」

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