寵物美容師外出用餐 柯基無人看管「這原因」意外身亡

新加坡1間寵物美容中心日前替柯基犬美容完畢後，卻忘了上鎖固定狗狗，導致其跌落檯面遭牽繩勒斃。示意圖。（法新社資料照）

2025/04/09 07:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1間寵物美容中心日前替1隻柯基犬美容完畢後，卻忘了上鎖固定狗狗，導致其跌落檯面遭牽繩勒斃，業主因此被罰款1萬元新幣（約新台幣24.5萬元）。

據新媒《聯合早報》報導，29歲的邱燕兒（音譯）8日在新加坡國家法院對觸犯1項動物與飛禽法令坦承不諱。

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案情顯示，新加坡國家公園局（NParks）2024年7月24日接獲寵物主人陳怡靜投訴稱，她的柯基犬在寵物美容中心Pawkins意外死亡。

Pawkins是邱燕兒與未婚夫於2023年創立，利用邱燕兒的住所提供寵物美容服務。另名員工蕭文微則在案發當天與邱燕兒一起工作。

2024年7月24日上午9時45分左右，邱燕兒與未婚夫到陳怡靜位於義順的家中，把她的2隻寵物狗「芬迪」和「哈迪」帶回進行美容。回到Pawkins後，邱燕兒和員工開始替狗狗洗澡和吹乾毛髮。

下午1時30分左右，邱燕兒、未婚夫和員工一起離開吃午餐。蕭文微使用雙臂鎖將哈迪固定在美容台上才離開，邱燕兒卻因為進行清潔工作，​​忘記用雙臂鎖固定芬迪，芬迪僅被1條短牽繩拴住脖子。

3人離開Pawkins後，芬迪、哈迪和另外4隻狗狗大約有45分鐘無人看管。監視器畫面顯示，下午1時42分，狗狗開始吠叫和移動，芬迪突然跌落檯面，脖子被牽繩緊緊勒住，懸吊在半空中。

監視器畫面顯示，儘管芬迪拼命掙扎，無奈後腿無法著地，出現呼吸困難的跡象，最後停止掙扎。

蕭文微在大約2時17分返回Pawkins，發現芬迪已經沒有動靜，立即呼喊求助，邱燕兒見狀立刻檢查芬迪脈搏，嘗試進行心肺復甦術，但經員工提醒緊急將芬迪送至鄰近的獸醫診所。

3人抱著芬迪趕到獸醫診所後，獸醫確認芬迪已經失去呼吸心跳。

新加坡國家公園局評估稱，芬迪在過程中遭受了嚴重的痛苦和折磨，因為吊掛窒息可能導致頸部組織發炎、淤血，甚至是骨折。隨之而來的缺氧也將造成腦部損傷、昏迷、心臟驟停，最終死亡。

控方指出，芬迪經歷了長達7分鐘的痛苦。身為專業寵物美容師，邱燕兒有義務確保狗狗上鎖後才出門，更何況3人離開長達40分鐘；邱燕兒的律師則表示，邱燕兒非常愛護動物，事發後非常後悔甚至無法原諒自己，且她當時誤以為狗狗安全才會離開，絕非故意虐待動物。

新加坡國家法官最終判處邱燕兒罰款1萬元新幣。

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