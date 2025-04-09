美最高法院挺川普政府 准續開除數萬試用期雇員

美國聯邦最高法院大法官官方合照，該法院裁決有利川普政府解雇權。（法新社檔案照）

2025/04/09 06:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦最高法院週二做出裁決，支持川普政府大規模解僱數萬名試用期聯邦雇員的行動。法院批准了政府的緊急請求，暫緩執行下級法院先前阻止這些解僱的命令，主要理由是提起訴訟的非營利組織缺乏提告資格。

福斯新聞網（Fox News）報導，此案源於川普總統上任以來，估計有高達1萬6000名試用期聯邦雇員遭解僱，引發由民主黨主導的州政府及前雇員提起的多起訴訟。試用期雇員由於尚未獲得正式聯邦雇員享有的完整公務員權利保障，因此在聘用初期相對容易被解僱。

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代表政府的司法部律師在向最高法院提交的最終文件中主張，下級法院上個月下令恢復試用期雇員的職位，是逾越了其司法權限。政府方警告，強制回聘這些雇員將在聯邦機構內部引發「混亂」，並堅稱解僱是基於績效不彰，儘管此說法遭到被解僱員工的強烈否認。

上個月，位於巴爾的摩（Baltimore）的聯邦地方法院首席法官布雷達（James Bredar）下達命令，要求川普政府恢復多個機構被解僱試用期員工的職位，並限期提交受影響員工名單及說明如何執行回聘。近期，該法院更擴大禁制令範圍，禁止政府未來再進行大規模解僱試用期員工，除非符合聯邦法律規定的解僱程序，包括提供受影響員工60天的預告期。

然而，最高法院的多數意見認為，下級法院的禁制令完全基於本案九個非營利組織原告的陳述，但根據既有法律，這些陳述目前不足以支持這些組織的提告資格。兩位自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）和傑克森（Ketanji Brown Jackson）則持不同意見，傾向駁回政府的中止執行申請。

代表原告（包括美國政府雇員聯合會 AFGE）的律師團則向最高法院主張，川普政府對試用期員工的「大舉裁減」已對關鍵聯邦機構造成深遠傷害。他們指出，在長期人手不足的退伍軍人事務部，裁員已對依賴其服務者產生嚴重負面影響。同樣地，林務局和土地管理局的裁員也損害了環保及戶外組織使用與保護聯邦土地資源的能力。原告方認為，這些解僱行動已嚴重干擾聯邦政府運作，削弱了機構執行關鍵職能的能力。

美國訟務次長紹爾（John Sauer）在提交給最高法院的文件中辯稱，下級法院的禁制令迫使川普政府「不顧機構對自身任務最佳服務方式的判斷」而回聘員工。政府的簡報強調，「法院無權應任何希望維持特定政府服務水平者的要求，就阻止聯邦工作場所的改革」。政府認為，即使解僱被認定為「非法」，回聘也不是適當的補救措施，且已超出法院權限。

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