日本外交藍皮書 強調台海和平穩定重要性

日本外相岩屋毅（左）今天在內閣會議提出2025年版外交藍皮書，藍皮書中也堤到共軍在台灣周邊舉行的軍事演習，強調台灣海峽和平穩定的重要性。圖為岩屋毅會見中國外交部長王毅。（路透檔案照）

2025/04/08 16:02

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本外相岩屋毅今天在內閣會議提出2025年版外交藍皮書，對於俄羅斯與中共軍方轟炸機與艦船，在日本周邊的聯合行動頻度增加，表示應以嚴重關切的態度密切關注。藍皮書中也堤到共軍在台灣周邊舉行的軍事演習，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

外交藍皮書為外務省於每年4月間提出的年度外交報告，彙整前一年1到12月日本對當前國際情勢的認識及相關外交政策，2025年版的報告例外地收錄了今年2月首相石破茂與美國總統川普的首次面對面會談，至於川普日前發動的「對等關稅」則未納入。

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在當前日本面臨的國際情勢中，報告中指出，中國試圖以武力片面改變包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的東海、南海現狀，並持續加強在日本周邊進行一系列軍事活動，致使日本周邊安全環境面臨戰後以來最嚴峻且複雜的狀態。

報告中特別提到，去年5月台灣總統就職和10月的雙十節後，共軍在台灣周邊舉行大規模軍演，包括岸田文雄和石破茂兩位前後任首相，均藉由日中領袖會談的機會，向中方表達關切的態度，並強調台灣海峽的和平穩定對於日本和國際社會極為重要。

報告中也提到今年2月美日「川石會」發表的聯合聲明，雙方「敦促和平解決兩岸問題，反對任何片面透過武力或脅迫改變現狀的企圖」並「支持台灣有意義地參與國際組織」。

外交藍皮書在2020年版首次明載日本支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），曾引發中國抗議，但藍皮書仍持續這項記載，並表明是日本「一貫支持」的立場。

報告中還指出，中共和俄羅斯的軍機，分別在去年8月和9月侵犯日本領空，中國航艦「遼寧號」在去年9月進入與那國島與西表島之間領海毗鄰水域，這些都是首次發生，在日本周邊，中俄艦船共同航行，中俄轟炸機共同飛行，中俄軍方的聯合行動頻度增加。

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