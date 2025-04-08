8歲童被吹上天！玩彈簧床被吹飛6公尺高 越過兩道牆後奇蹟生還

美國猶他州近日發生一起離奇事件，一名8歲男童在家中彈簧床上玩耍時，突遭強風襲擊，整張彈簧床連同男童被吹上6公尺高空，飛越兩道水泥牆後墜落街道。示意圖。（美聯社）

2025/04/08 13:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州近日發生一起離奇事件，一名8歲男童在家中彈簧床上玩耍時，突遭強風襲擊，整張彈簧床連同男童被吹上6公尺高空，飛越兩道水泥牆後墜落街道。令人驚訝的是，男童僅受到輕傷，家屬直呼「像奇蹟一樣」。

綜合外媒報導，事件發生在猶他州聖喬治市。8歲男童傑克（Jake Smith）當時正到親戚家拜訪，開心地在院子裡的彈簧床上跳躍玩耍。就在他玩得正起勁時，突如其來的一陣強風將彈簧床整個掀起，連人帶床一起高高吹起。傑克的母親雪莉（Shellie Smith）說：「這一切發生得非常快速，完全沒有任何預兆。」她眼睜睜看著兒子被吹上半空，飛越兩道水泥磚牆，重重摔落在馬路上。

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雪莉當下急奔過去，馬上查看兒子狀況，沒想到傑克竟然自行坐起，還困惑地問她：「這是不是在做夢？」當時的他神智清醒，能清楚說出自己的名字和年齡，彷彿什麼事也沒發生過。隨後傑克被緊急送醫接受電腦斷層掃描，醫師診斷他只有輕微擦傷及腦震盪。醫院創傷科醫師坦言，在這樣的情況下能倖存幾乎是不可能的事。

事發當時，彈簧床上還有另一名兒童，也因風勢過大而從床上跌落，所幸只受到輕微擦傷與瘀青。史密斯一家人形容這次生還是「奇蹟」。雪莉相信是有天使保護兒子免於傷害。父親布萊恩（Brian Smith）也藉此呼籲家長注意：「彈簧床就像巨大的風箏，務必要牢牢固定在地面上。」而傑克本人則說，他之後還是會玩彈簧床，但一定會先問：「你們的彈簧床有鎖好嗎？」

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