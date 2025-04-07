納瓦羅稱美股最終將全面復甦 暗酸馬斯克只顧自身利益

納瓦羅表示，未來在川普的政策下，美國股市將空前大漲。（彭博）

2025/04/07 08:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週祭出對等關稅政策，影響遍及全世界，不過川普拋出政策後，美股2天蒸發6兆美元（約台幣199兆），白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）6日接受美國《福斯新聞》節目專訪時預測，未來在川普的政策下，美國股市將空前大漲。

納瓦羅接受《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時提到川普的關稅政策帶來的影響，納瓦羅認為國際貿易體系在制度上就是為了「佔美國便宜」，國際貿易體系系統性地對美國收取更高的關稅。納瓦羅強調：「所以川普總統說『夠了』，在他執政期間絕不會再發生這種事，我們正邁向一個重新製造產品的強大美國。」

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納瓦羅呼籲美國投資者保持冷靜、不要恐慌，特別是對於小型投資人，納瓦羅強調「不賣就不會虧」，現在最明智的策略就是不要恐慌、堅持下去。納瓦羅也預估，在川普的政策下，美國股市將迎來史上最大的一次全面性復甦。

而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在美股大跌後個人財富一夕蒸發數百億美元，將矛頭指向納瓦羅，並質疑納瓦羅的專業背景，納瓦羅在節目專訪中也對此回應。納瓦羅表示：「馬斯克在政府效率部（DOGE）表現出色，但我們了解這裡的狀況，馬斯克賣汽車，他只是單純地在保護自身利益而已。」

納瓦羅補充說，馬斯克的特斯拉供應鏈顯然因為關稅政策受到重大衝擊，雖然特斯拉的車子是在美國德州工廠生產的，但它們有大量零件來自中國、墨西哥、日本、台灣以及其他地區。納瓦羅表示，他和馬斯克之間沒什麼嫌隙，但他也略帶諷刺地說：「你看馬斯克他有 X（社群平台），他有一個很大的發聲管道。我們不介意他想說什麼就說什麼。但美國人民需要明白的是『我們很清楚這一切是怎麼回事，這樣就夠了』，沒事的。」

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