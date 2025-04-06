空中驚魂！約旦男子2度欲開艙門 機組員與乘客合力制伏

澳洲聯邦警察週六（5日）於雪梨機場拘捕一名46歲約旦籍男子，起因為他在一架從馬來西亞飛往澳洲雪梨的客機上試圖打開緊急出口艙門及襲擊機組人員。（歐新社）

2025/04/06 15:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲聯邦警察週六（5日）於雪梨機場拘捕一名46歲約旦籍男子，起因為他在一架從馬來西亞飛往澳洲雪梨的客機上試圖打開緊急出口艙門及襲擊機組人員。

綜合外媒報導，這名46歲約旦籍男子沙迪（Shadi Taiseer Alsaaydeh）於星期六晚上在一架從吉隆坡飛往雪梨的航班上，涉嫌兩度嘗試打開飛機緊急出口艙門，並在過程中襲擊一名航空公司工作人員。當局表示，這名男子首先試圖打開飛機後方的緊急出口，被航空公司工作人員護送至機艙中段後，又試圖打開另一個緊急出口艙門，最終被機組人員和數名乘客合力制伏，落地後，該名男子隨即被捕。

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澳洲聯邦警察偵緝代理警司科普林（Davina Copelin）表示：「絕不容忍在飛機上的危險行為。乘客和機組人員不應該忍受飛機上不守規矩、暴力或危險的行為。」沙迪被控以2項危及航空器安全的罪名及1項襲擊機組人員的罪名，每項罪名最高可判處10年監禁。他預計於星期日在帕拉瑪塔地方法院出庭受審。

警司科普林補充說：「澳洲聯邦警察將毫不猶豫地對那些在飛機上從事犯罪行為的人採取行動，特別是當這些行為可能危及乘客、機組人員或飛行本身的安全時。」

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