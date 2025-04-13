與美國後續談判 卓榮泰：以雙邊貿易協定來談

行政院長卓榮泰接受電視專訪今晚播出，對於因應美國總統川普的新關稅政策，他表示，與美國後續的談判，希望以雙邊貿易協定（BTA）的精神來談。 （資料照）

2025/04/13 21:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰接受電視專訪今晚播出，對於因應美國總統川普的新關稅政策，他表示，行政院提出的880億元支持方案，「既非上限也是上限」，財源就是今年3000多億元的歲計賸餘。他也提到，與美國後續的談判，希望以雙邊貿易協定（BTA）的精神來談。

行政院提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提出9大面向、20項措施，880億元協助農工部門。卓揆指出，880億元既非上限也是上限，如果損害損失達不到那樣程度，不會因為有框880億元，就一定把它用掉，它已是上限。

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卓揆解釋，880億元也非上限，如產業損失真的超過，且還有設想不到的情況，「預算就會擴大，擴大後財源就越大」。行政院會預計週四送出特別條例，立法院通過後，再編特別預算，財源就是今年3000多億元的歲計賸餘。

藍白主張把中央政府總預算遭刪除的1439億元挪為關稅救命金，卓揆強調，「把左邊口袋刪了，放到右邊口袋」，違反預算審查精神，程序要合法，必須提出特別條例編列特別預算，在野立委雖在程序上誤會，但仍希望共同讓特別條例與預算用最快速度通過。

至於外界質疑台積電已投資美國1650億美元，台灣卻被課重稅，卓揆解釋，台積電赴美投資設廠，這是民間公司布局全球的計畫，政府樂見，也有嚴格的投審機制，「不會因為台積電設廠，就改變美國計算關稅公式」，美國的公式就是用逆差，來除以輸美總金額，加起來再除以二，「全世界各國都一樣」。

對於軍購部分，卓揆說明，按照賴總統在國安高層會議提到要達到GDP的3%，約要再增加1200億元到1300億元。今年有沒有能力再往上加，是基於國家財政能力與國防需求，以及供應的速度，「今年大概也難超過這個數字」。況且純粹軍購，通常也不會算在雙邊貿易順差數字裡。

對於後續談判，卓揆指出，希望用BTA的方式來談，但大家知道不可能一夕之間或是短時間內，把關稅降到零，這個過程相當漫長，總統提出用「零關稅」談起，是雙方談判態度，態度拿出來，內容再來談，談判過程當中，除爭取國家利益外，也會保護農漁民。

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