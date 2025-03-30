相差34歲嬤孫戀！ 74歲英國阿嬤駁流言：我們性生活比多數人活躍

兩人的緣分始於線上英語課，當時德里迪（右）報名課程而認識了擔任老師的海科克斯（左）。（圖取自Facebook）

2025/03/30 13:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕年齡差距在愛情中從來不是問題，《紐約郵報》報導，英國一位74歲的阿嬤克莉絲汀·海科克斯（Christine Haycox）與她40歲的突尼西亞籍丈夫哈姆扎·德里迪（Hamza Dridi）相差34歲的忘年之戀，便是最好的證明。兩人不僅毫無悔意，甚至感嘆未能更早相遇。

七年前，命運透過網路將兩人牽起。當時，海科克斯開設線上英語課程，而住在北非突尼西亞哈馬馬特（Hammamet, Tunisia）、當年33歲的德里迪，在2018年看到了海科克斯於Facebook張貼的招生廣告並報名上課。兩人一見如故，海科克斯形容初次線上見面便「火花四濺」。

請繼續往下閱讀...

認識不久後，海科克斯便毅然決然地訂了前往突尼西亞的單程機票，奔向愛人所在之地，從此未再回頭。歷經兩年等待所有文件從英國寄達後，兩人於2020年在德里迪的家鄉，舉行了一場低調溫馨的婚禮，互許終身。

婚後一年，海科克斯為了丈夫改信伊斯蘭教。德里迪談及愛妻時充滿愛意：「克莉絲汀是一位可愛的妻子，她是我的女王。我愛她的個性和智慧。」海科克斯在此之前曾有過一段維持30多年的婚姻，於2003年離婚，並育有一子一女，現已是兩個孫子的祖母。

對於這段看似旋風般的戀情，海科克斯的家人和朋友都樂見其成。「他們看得出來我有多幸福。我的朋友們非常支持，哈姆扎也常和他們聊天，他們都明白我們在一起有多好。」

如今，這對老妻少夫擁有自己的愛巢，德里迪包辦了大部分的家務。談及親密關係，海科克斯更是坦率直言：「他是個熱血的突尼西亞人，我們的性生活比大多數人還頻繁。」

儘管沉浸在幸福的兩人世界，這對夫婦仍因驚人的年齡差距而面臨外界的異樣眼光與抨擊。「我們收到過一些很可怕的電子郵件和臉書訊息。」海科克斯透露，許多人質疑德里迪是為了錢或英國簽證才接近她。

她解釋道：「有人說『他想要妳的錢』，但我只是一位普通教師，並沒有很多錢；也有人說『他想要簽證』，但他非常重視家庭，從沒想過要離開家人。」然而，海科克斯也提到，儘管德里迪戀家，但兩人目前的目標是為他申請簽證，以便未來能移居英國，以應對海科克斯日漸增長的醫療需求。

海科克斯（左）表示，她的家人與朋友都樂於接受她與德里迪（右）的這段旋風般的戀情。（圖取自Facebook）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法