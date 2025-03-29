美國堅定轉向印太！美防長告訴亞洲盟友：我們一起對抗中國

赫格塞斯28日在菲律賓馬尼拉表示，美國捍衛其在印太地區利益的決心不容置疑。（法新社）

2025/03/29 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯先前訪問歐洲時，斥責歐洲盟友過度依賴美國防禦，但他近日首次出訪亞洲，卻明確告知亞洲盟友，川普政府將信守對其安全的承諾，並強調美國捍衛其在亞洲利益的決心不容置疑。

《華爾街日報》28日指出，赫格塞斯近日先後出訪夏威夷和關島，並在28日訪問菲律賓馬尼拉，在記者會上強調美國決心遏阻中國，「川普政府要做的是，以前所未有的方式，真正優先考量及轉向此一（印太）地區」。他補充道，美國捍衛其在該地區利益的決心不容置疑。

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赫格塞斯對印泰夥伴關係的支持，與他上個月訪問歐洲時的基調截然不同，當時他斥責歐洲盟友過度依賴的美國防禦。

曾擔任印太地區多個職務的退役美軍陸戰隊上校、華府智庫安全政策中心資深研究員紐夏（Grant Newsham）表示，聽到川普政府對中國強硬言論的美國盟友，會好奇美國是否會派更多船隻、飛機和人員到印太地區，但要加強針對中國的集體姿態，就必須讓盟友承擔更多責任。

赫格塞斯28日承諾，將部署更多美國軍事資產，包括反艦飛彈系統，以便參與下個月在菲律賓舉行的年度聯合軍事演習。

在赫格塞斯首次訪問亞洲之際，日本、南韓和台灣等美國在印太地區的主要盟友，都對與美關係走向感到猶疑，尤其這些國家都對美國擁有龐大貿易順差。

不過，南韓智庫「太宰未來共識研究所」（Taejae Future Consensus Institute）首席研究員申智惠（Ji Hye Shin，音譯）表示，儘管存在貿易衝突，與美國盟友建立更密切的軍事協調性，將向中國發出強有力的訊息，並讓川普在與中國國家主席習近平舉行峰會時擁有更多談判籌碼，「美國與盟友堅定坐在一起，可能會讓川普在與習近平見面時處於非常有利的位置」。

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