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    美烏下週可望簽經濟協議 美財長：川普不排除對俄加碼制裁

    美國財政部長貝森特表示，烏克蘭可能於下週與美國簽署經濟夥伴協議。（路透）

    美國財政部長貝森特表示，烏克蘭可能於下週與美國簽署經濟夥伴協議。（路透）

    2025/03/27 19:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日表示，烏克蘭可能於下週與美國簽署經濟夥伴協議。他同時指出，若情勢所需，總統川普將毫不猶豫加強對俄羅斯制裁，以提升談判優勢。此言論發表之際，美國斡旋的烏俄能源停火協議，正面臨雙方互相指控違約的緊張局勢。

    貝森特在福斯新聞（Fox News）接受專訪時透露，美烏關鍵礦產協議談判已進入尾聲。他說：「我們已提交一份完整的經濟合作文件供烏克蘭審閱，希望下週展開全面討論，甚至完成簽署。」這與川普週一（24日）預測的進展一致，當時他表示，一份涉及烏克蘭關鍵礦產的營收分享協議即將簽訂。

    然而，正當美烏經濟合作看似順利推進，烏克蘭與俄羅斯卻於26日，互相指責對方違反美國促成的能源停火協議。烏克蘭總統沃澤倫斯基公開敦促華府，對莫斯科採取更嚴厲制裁，稱俄羅斯無意追求「真正和平」。

    對於對俄制裁前景，貝森特強調，一切取決於俄羅斯領導層的下一步行動。他表示：「制裁力道增減視情況而定。若能為川普總統帶來談判優勢，他絕不會猶豫。」這顯示川普政府將制裁視為外交談判的重要工具。

    美國政府25日宣布，已分別與烏克蘭和俄羅斯達成協議，暫停雙方在黑海地區及彼此能源設施的攻擊。川普多次表示，他致力終結這場逾三年的戰爭。該戰爭始於俄羅斯全面入侵烏克蘭，俄國此前已於2014年併吞克里米亞。

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