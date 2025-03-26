日華懇年會加強挺台力道 年內可望在台舉辦日台美戰略對話

日本友台議員團體「日華議員懇談會」，今天召開年會通過多項挺台決議的2025年度基本方針，會長古屋圭司（右）將該基本方針交給駐日大使李逸洋（左）。（記者林翠儀攝）

2025/03/26 20:35

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本跨黨派友台國會議員團體「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）今天召開年會，通過包括支持台灣加入國際組織、全力阻止「台灣有事」發生等多項友台基本方針。會長古屋圭司也宣布，今年將召開「日台美議員戰略對話」的首次實體會議，據了解，時間地點可能選在今年夏天日本參議院選舉之前於台灣舉辦。

另外，對於日媒最近傳出蔡英文總統去年有意訪日被拒的消息，古屋今天表示，實際情況是在去年春天，曾經有過相關的協調，主要是配合前首相安倍晉三於七月舉行的三回忌來日，但最後並未達成協議，所以作罷。

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對於今年是否邀請蔡英文訪日，古屋表示，我非常希望她能來訪，但在此之前必先營造良好的氣氛，我們希望以愉快的氣氛迎接她的到來，為此日華懇會盡最大的努力。

日華懇由跨黨派國會議員組成，去年眾院大選後雖然議員的組成出現變化，但目前仍維持288名會員，也是日本國會屬一屬二的大型跨黨派議員團體，古屋強調，他參與40多個議員組織，日華懇是其中最具行動力的團體。

今天通過的基本方針，繼續支持台灣參加世衛大會（WHA）、ICAO、ICPO和CPTPP等國際組織，重申「台灣有事」即「日本有事」也是「日美同盟有事」，所以絕對要力阻台灣有事發生。日華懇也決定成立新的「經濟交流專案小組（PT）」，加強日台經濟安保議題的合作，以成立「內容聯手PT」，加強在包括動漫等文化軟體內容上的合作。

今天的年會出席踴躍，賴清德總統、立法院長韓國瑜以錄影致詞，駐日大使李逸洋也率代表處幹部與會。

賴清德的錄影致詞全程以台語發音，他感謝「日華懇」長期支持台灣的國際參與，也積極促進台日的相互援助；並盼未來透過台日密切合作，共同打造「非紅供應鏈」，促進區域和平、穩定與繁榮。

李逸洋致詞時也感謝日華懇近年積極成立諸多與台灣相關的專案小組，尤其是推動日本修改戶籍文件的國籍欄，讓台籍人士可以登錄原國籍為「台灣」。李逸洋全程以日語致詞，古屋則在一旁頻頻點頭，會後古屋向媒體表示，李逸洋去年8月才到任，現在可以用流暢的日語致詞，可見下了一番苦功，令他非常敬佩，而這也象徵了日台之間的緊密連結。

對於「日台美議員戰略對話」的召開，古屋表示，過去兩次因疫情關係均以視訊方式舉行，今年計畫召開首次的實體會議，目前仍在協調召開的時間和地點。產經新聞報導，可能安排在今夏參院選舉前於台灣舉行。另外，古屋還表示，今年將依慣例於雙十節組團訪台參加國慶大典。

日華懇今天召開年會，國會議員踴躍參加。（記者林翠儀攝）

賴清德總統在日華懇年會上發表錄影致詞，全程以台語發音。（記者林翠儀攝）

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