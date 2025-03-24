羅馬民宿氣爆秒成廢墟！54歲英男慘遭活埋重傷

羅馬一間民宿周六發生氣爆意外，民宿秒被炸成廢墟。（美聯社）

2025/03/24 20:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬一間民宿周六發生氣爆意外，民宿秒被炸成廢墟，造成一名來自英國的54歲男性遊客慘遭活埋，被救出時全身約70％三度燒傷，目前仍在醫院進行搶救。

綜合外媒報導，這起爆炸事件發生在羅馬蒙特維爾德區（Monteverde），當時位於該區的三層建築突然爆炸，並迅速坍塌。目擊者形容爆炸威力如同炸彈般，甚至周圍的建築也受到衝擊波及，導致窗戶震動甚至破碎。

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報導表示，一名54歲的英國遊客當時正在該民宿度假，自3月中便住在此處。爆炸後，消防隊員趕到現場並在瓦礫中聽見他的呼喊聲。經過1小時的救援，他被成功救出，但全身有約70％三度燒傷，目前仍在醫院進行搶救。

初步調查指出，這起爆炸可能與氣體洩漏有關，並可能是由一個鋼瓶所引發。警方和相關部門已介入調查，並對事發的民宿進行全面檢查，以確認是否符合安全規範。當地政府也承諾將確保此類悲劇不再發生。

值得一提的是，這名受傷遊客在事故發生前幾天曾在社群平台分享過自己對這間民宿的好評，並幽默提到，「若自己沒有以某種可怕的方式死去，這將會是一次愉快的旅行」。詭異的巧合成為不少網友關注的焦點，也讓人感到震驚。

Era usata come bed and breakfast la palazzina crollata a Roma dopo un'esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas. Gravissime le condizioni del turista scozzese estratto dalle macerie pic.twitter.com/dzkiJPVzeA — Tg3 （@Tg3web） March 23, 2025

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