加拿大國會大選起跑！朝野齊聲「捍衛主權」硬槓川普

加拿大新任總理卡尼（左）與保守黨領袖博勵治皆將「捍衛國家主權」作為選戰主軸，誓言抵抗來自美國的干預。（美聯社）

2025/03/24 17:59

［編譯陳成良／綜合報導］加拿大將提前於4月28日舉行國會大選。面對美國總統川普政府近來頻頻施壓，甚至揚言將併吞加拿大，現任總理卡尼（Mark Carney）與保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）皆將「捍衛國家主權」作為選戰主軸，誓言抵抗來自美國的干預。

《美聯社》報導，原本選情告急的執政自由黨，卻意外因川普政府的強硬態度而聲勢看漲。川普不僅曾多次公開表示，希望加拿大成為美國「第51個州」，更對加國鋼鋁製品課徵重稅，甚至取消了兩國合作的能源項目，引發加拿大民眾普遍反感。分析指出，面對川普政府的壓力，選民更傾向支持能堅定捍衛國家利益的領導人。

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卡尼23日在競選起跑演說中，將矛頭直指川普政府，抨擊其貿易措施與主權威脅已構成「當前最嚴峻的國安危機」。他強調，加拿大絕不容許被美國併吞，呼籲選民支持自由黨，共同抵抗外來壓力。卡尼並以冰球運動比喻，表示有信心能帶領加拿大在這場「貿易戰」中贏得勝利。

本次選舉將決定下議院343個席次的歸屬。儘管有多個政黨參與角逐，但普遍預期將由自由黨與保守黨爭奪執政權。由於加拿大採行內閣制，掌握下議院多數席次的政黨或政黨聯盟，將可組成新政府。

在本次選戰中，卡尼除了要面對保守黨領袖博勵治的挑戰外，還需擺脫前任總理杜魯道（Justin Trudeau）執政後期所累積的民怨。受到物價、房價高漲以及移民政策等因素影響，杜魯道政府的支持度已大幅下滑。

為此，卡尼將自由黨的政策向右調整，承諾推動中產階級減稅，並廢除杜魯道政府的碳稅等措施。

保守黨領袖博勵治則以「加拿大優先」的民粹口號，爭取對現狀不滿的選民支持，並獲得了與川普關係密切的科技富豪馬斯克（Elon Musk）公開背書。

博勵治同樣展現對抗川普的強硬姿態，誓言將要求美國「承認加拿大的獨立與主權，並停止對我國徵收關稅」。

蒙特婁麥基爾大學（McGill University）政治學教授貝蘭德（Daniel Beland）指出，博勵治過去與川普政府關係良好，可能成為自由黨攻擊的目標，將其塑造成「加拿大的川普」。

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