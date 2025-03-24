嫌肖像畫醜到不行！ 川普狂嗆科羅拉多州長要求撤下

川普炮轟科州議會內的肖像失真，還批評州長波利斯治安軟弱。（美聯社）

2025/03/24 16:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普23日對懸掛在科羅拉多州議會大廈內的一幅個人畫像表達強烈不滿，認為畫作「不夠討喜」，並要求該州民主黨籍州長波利斯（Jared Polis）立即將其撤下。川普在社群平台「Truth Social」發文，指這幅畫像與其他歷任總統畫像並列，卻被「蓄意扭曲到前所未有的程度」，讓他無法接受。

《每日郵報》報導，川普點名畫像作者莎拉·博德曼（Sarah Boardman），稱她曾為前總統歐巴馬繪製畫像，成果令人滿意。他寫道：「歐巴馬看起來很棒，但我的這幅畫真是糟透了。她一定是老了，畫技大不如前。我寧願沒畫像，也不要這幅。」

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他還表示，已有許多科羅拉多州民眾致電或寫信抱怨畫像不佳，他代表這些民眾向「極左派」州長波利斯提出抗議。

這幅畫像於2019年川普首任總統期間揭幕，當時博德曼在臉書分享照片，稱揭幕日是「美好的一天」，並感謝參與者支持。她強調：「這關乎肖像畫，而非政治。」目前不清楚川普為何突然對此發難。博德曼過去也曾於2012年為前總統小布希繪製畫像。

川普不僅批評畫像，還抨擊波利斯在治安問題上「極度軟弱」，特別提到委內瑞拉黑幫「阿瓜河幫」（Tren de Aragua）入侵科州第三大城奧羅拉（Aurora）。他聲稱自己已「救下」該市，並指波利斯應為此畫像負責。

波利斯在2019年當選科羅拉多州州長，並曾擔任全國州長協會主席，其政治立場及作風曾引發爭議，甚至曾表示民主黨應儘可能與川普合作。

科羅拉多州近年飽受犯罪率上升與黑幫活動困擾，今年2月，川普政府將「阿瓜河幫」及西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）等組織列為全球恐怖組織。上週，他更援引1798年的《外國敵人法案》（Alien Enemies Act），將逾200名疑似黑幫成員驅逐至薩爾瓦多，關進該國嚴苛的監獄。

畫像作者莎拉·博德曼（Sarah Boardman），曾為前總統歐巴馬、小布希繪製畫像。（美聯社）

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