150萬美元誘惑 蛇蠍護理師謀殺「癌友」內幕曝光

美國猶他州護理師涉謀殺案，謊稱友人罹癌並注射胰島素，圖謀150萬美元保險金；圖為情境照。（圖取自freepik）

2025/03/24 12:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國猶他州一名護理師梅根·蘭道爾·桑德沃爾（Meggan Randall Sundwall）涉嫌謀殺38歲的凱西·琳恩·泰瑞（Kacee Lynn Terry），並試圖詐領其高達150萬美元（約新台幣4948萬元）的人壽保險金。警方指控，桑德沃爾謊稱泰瑞罹患末期癌症，向其注射未經處方的胰島素，最終導致泰瑞死亡。此案因其冷血動機與細膩手法，引人關注。

根據《衛報》報導，47歲的桑德沃爾近期因一級重罪加重謀殺罪與妨礙司法公正罪被捕。調查顯示，她深信自己是泰瑞150萬美元保險金的受益人。自2019年起，兩人互通數萬條簡訊，內容顯示泰瑞確信自己罹癌，桑德沃爾甚至提及若身處其境會選擇自殺。法庭文件透露，桑德沃爾因財務困境，計畫透過泰瑞的保險金脫困，並曾主動提議助其結束生命。2023年8月，她付諸行動。

請繼續往下閱讀...

案件曝光源於泰瑞叔叔的求救電話。他發現泰瑞在海蘭（Highland）家中臥室失去反應，急召救護人員。《猶他州沙漠新聞報》（Deseret News）報導，當時在場的桑德沃爾自稱當天唯一陪伴泰瑞的人，聲稱泰瑞已昏迷數小時，且因有「拒絕心肺復甦術」指示，不願送醫。急救人員發現現場有糖尿病針頭，隨即將未患糖尿病的泰瑞送往醫院。醫生測得其血糖值僅14，遠低於危及生命的40，三天後宣告不治。

驗屍報告顯示，泰瑞並未罹癌或有其他疾病，死因是過量過敏藥物異丙嗪（promethazine）、疑似外源性胰島素及其他藥物。法醫病理學家向警方表示，如此低的血糖值僅可能由胰島素注射造成。法庭文件進一步揭露，泰瑞從未簽署DNR文件，也未授權桑德沃爾代為醫療決策。

警方調查發現，桑德沃爾在泰瑞死後積極追查保險資訊，並刪除手機中900多條簡訊，試圖誤導辦案方向。然而，一則住院當天發出的簡訊暴露線索：「我到時妳要不要先吃點異丙嗪，這樣事情發生時妳就能睡著？」警方指控，她長期誘導泰瑞以致命劑量的胰島素「結束痛苦」。目前不清楚泰瑞為何相信自己罹癌。

桑德沃爾於上週四被控謀殺，法院下令不得保釋，靜候審前聽證會。在猶他州，此罪可判25年至終身監禁，甚至死刑，但檢方尚未表態是否求處極刑。州紀錄顯示，桑德沃爾自2007年起持護理師執照，2006年畢業於猶他州立大學，獲副學士學位，無紀律處分紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法