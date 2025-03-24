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    一起怒嗆川普！這場示威跨越美加國界

    加拿大多倫多示威者高舉口號，拒絕成為「美國第51州」。（路透）

    加拿大多倫多示威者高舉口號，拒絕成為「美國第51州」。（路透）

    2025/03/24 12:39

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與加拿大交界的底特律-溫莎地區（Detroit-Windsor）週六（22日）罕見出現一場「跨國聯合示威」。兩國抗議群眾分別聚集邊境兩側，抗議的對象都是美國總統川普。

    綜合加媒報導，這場名為「Elbows Up, Canada!」的集會當日下午在多倫多市中心市政廳（Nathan Phillips Square）舉行，吸引上千加拿大人參與，這全國性系列活動最初由一群志願者發起，此次多倫多站是第二場大型集會。

    主辦者之一Peter Wall強調，「Elbows Up, Canada!」是一個非黨派、倡導希望、樂觀、尊重與行動的公民行動，加拿大人正經歷「憤怒、擔憂與挫敗」，這正是他們走上街頭、集體表達愛國的原因。

    同時，另一場跨國聯合抗議在美國底特律與加拿大溫莎組成的底特律-溫莎都會區爆發。分屬美國和加拿大兩國抗議群眾齊聚在邊境河道兩岸，一起抗議川普的貿易政策和涉及加拿大主權的言論。

    抗議現場可見大批美國人手舉加拿大國旗，高喊「We love Canada！（我們愛加拿大）」、「Sorry, Canada.（對不起，加拿大）」、「Trump does not speak for us.（川普不代表我們）」等，以表達對北方鄰居的支持。

    另有美國民眾高舉寫著「我們和加拿大人站在一起」、「反對併吞」、「拒絕關稅戰」等標語，與對岸的加拿大人隔河呼應。

    加拿大多倫多的示威者集會，抗議美國總統川普的關稅政策和涉及加拿大主權的言論。（路透）

    加拿大多倫多的示威者集會，抗議美國總統川普的關稅政策和涉及加拿大主權的言論。（路透）

    美國示威者聲援底特律河對岸的加拿大抗議者。（路透）

    美國示威者聲援底特律河對岸的加拿大抗議者。（路透）

    從美國密西根州底特律隔河可見對岸加拿大安大略省溫莎市的示威者。（路透）

    從美國密西根州底特律隔河可見對岸加拿大安大略省溫莎市的示威者。（路透）

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