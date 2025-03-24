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    美媽媽痛斥空服員、機長想摘掉小孩維生呼吸器 聯合航空道歉了！

    美國媽媽痛斥聯合航空多名空服員、機長竟想摘掉她孩子賴以維生的呼吸器，聯航對此已致歉。聯航客機示意圖。（美聯社）

    美國媽媽痛斥聯合航空多名空服員、機長竟想摘掉她孩子賴以維生的呼吸器，聯航對此已致歉。聯航客機示意圖。（美聯社）

    2025/03/24 12:12

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國女子索托瑪約（Melissa Sotomayor）近來拍攝影片上傳網路，痛斥聯合航空多名空服員、機長竟想摘掉她孩子賴以維生的呼吸器，聯航對此已表達歉意。

    《NBC》報導，索托瑪約表示，她3月8日帶著2歲兒子搭乘從佛州坦帕飛往紐澤西州紐華克的聯航班機，由於兒子是22週就出生的早產兒，因此健康狀況相當複雜，需要依賴呼吸器藉由氣管造口（tracheostomy）才能呼吸。

    索托瑪約說，在搭機前她就準備好各種文件提供給聯航、得到航空公司的許可，沒想到在當天的班機上，空服員竟要求她將小孩的呼吸器移除並放到座位下，她隨即告知對方自己的孩子不能摘掉呼吸器，同時也拿出醫療文件佐證。

    索托瑪約透露，緊接著就有第2名空服員走過來，警告她如果不遵守規定就會被換座位，她再次出示文件並強調這個座位是聯航無障礙部門為她挑選的。

    然而，還是有第3名空服員要求她拿掉孩子的醫療儀器，指稱這不會發生任何問題，這時坐在附近的乘客出來為索托瑪約說話，但機長仍然出來了解狀況並抱怨她很難搞，聲稱在起飛時呼吸器可能會造成危險。

    索托瑪約旋即拿出美國聯邦航空總署（FAA）的文件證實呼吸器是安全的，機長見狀改稱她小孩搭乘飛機很危險，索托瑪約則回應兒子有做過體檢，確認可以放心搭機。

    索托瑪約說，航班最後晚了1個多小時才起飛，她在整個過程中感到被羞辱，機長似乎把她當成那種故意讓小孩陷入危險之中的那種人，不願意去了解她兒子必須要呼吸器才能活著的事實。

    對此，聯航指稱他們已向索托瑪約聯繫並表達歉意，不過，索托瑪約斥責聯航的道歉很不真誠，未來她不會再搭聯合航空的客機了。

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