超級細菌「滅親」崛起 稱霸全球醫療環境

醫院病菌進化出致命武器，席捲全世界；示意圖。（美聯社）

2025/03/24 11:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕醫院裡的抗藥性細菌正在進化，變得更具生存優勢！最新研究顯示，一種名為「抗萬古黴素屎腸球菌」（VREfm）的超級細菌，已發展出能製造「細菌素」的基因武器，用以消滅競爭者，稱霸醫療環境。這項發現不僅揭示全球趨勢，也為治療致命感染帶來新希望。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國匹茲堡大學醫學院研究團隊，從當地醫院數據中首次發現這一現象，後證實其已擴散至全球。這項突破性研究，可能催生對抗致命細菌感染的新療法，並展現了一套結合基因組定序與先進演算法的系統，如何快速偵測醫療機構內的感染危機。

請繼續往下閱讀...

匹茲堡大學傳染病科副教授、本研究資深作者范・泰恩（Daria Van Tyne）博士表示，實驗室就像坐在前排，目睹醫院病原體的演化過程。她說：「當我們拉遠視野，便清楚看見這種棘手細菌正經歷劇變。」

這套「醫療照護相關傳播增強檢測系統」（EDS-HAT），能分析住院患者的感染基因特徵，標記異常模式，讓醫師即時介入，遏止潛在疫情。主要作者、范・泰恩實驗室研究生艾瑪・米爾斯（Emma Mills）發現，這系統還是個歷史資料寶庫，足以追溯細菌演化軌跡。

米爾斯聚焦於抗萬古黴素屎腸球菌（VREfm），這種細菌因對常用抗生素萬古黴素無效而得名。其致死率高達40%，特別威脅免疫力低下或長期住院的患者。這些患者因常使用抗生素，腸道菌叢多樣性下降，讓VREfm等抗藥菌趁機擴張。

分析EDS-HAT中六年內710名患者的VREfm感染樣本後，米爾斯發現其菌株多樣性顯著縮減。2017年時，約有八種菌株分布平均，但至2018年起，兩種優勢菌株崛起，到2022年底，已佔據80%感染案例。

深入研究顯示，這兩種菌株獲得了製造細菌素的能力。細菌素是天然抗菌物質，可殺死或抑制其他細菌。這些VREfm將其「武器化」，剷除同類競爭者，獨佔生存資源。米爾斯形容，這就像「殺死同伴、搶奪食物」的生存策略。

為探究這是否為全球現象，米爾斯查閱公開資料庫，分析2002至2022年間全球逾1.5萬個VREfm基因組，證實此趨勢無處不在。她驚訝地說：「一旦這些菌株進入醫院，在患者腸道與其他VREfm競爭時，便迅速稱霸。」

范・泰恩指出，帶細菌素的VREfm雖未加重病情，但這發現為新療法開啟可能方向。她解釋：「VRE菌群多樣性正縮減，未來或許只需針對少數菌株設計抗生素或噬菌體療法。細菌素的高效也啟發我們，或可將其轉為治療利器。」

相關研究3月21日刊登於已刊登於《自然微生物學》（Nature Microbiology）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法