讓馬斯克聽取美中戰爭機密簡報？紐時推測可能原因

傳馬斯克（右）21日赴五角大廈聽取美國與中國爆發戰爭的軍事計畫簡報。此消息遭川普（左）駁斥。（法新社）

2025/03/21 22:57

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國官員向「紐約時報」透露，率領「政府效率部」（DOGE）的馬斯克，21日赴五角大廈聽取針對未來美國與中國爆發任何潛在戰爭的軍事機密簡報，理由尚不明瞭，推測可能是馬斯克需要了解對中作戰投入的武器系統，才能調整五角大廈支出方向。

紐時指出，現存針對中國高層級戰爭簡報約有20至30張投影片，描述美國在衝突中的應對方式，內容涵蓋了來自中國威脅的跡象和警告，以及在特定時期打擊中國目標的各種選項，皆會呈報給總統川普決策。

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對中作戰這類大型軍事計畫，若無豐富軍旅經驗者極難消化。軍事戰略固有的專業性，使軍方向總統呈報時，通常會予以簡化。尚不清楚馬斯克有意或預料聽取的細節多寡，也不清楚軍方向既不隸屬軍事指揮鏈，也非川普涉中軍事顧問的馬斯克提供此類機敏簡報的背後因素。

紐時推測的原因之一，可能是馬斯克及其政府效率部團隊若想要以合宜方式削減五角大廈預算，或許就需要知道國防部計畫在與中國作戰時使用的武器系統。

五角大廈的F-35戰鬥機採購計畫一年花費超過120億美元，馬斯克已敦促軍方停止，外界亦有批評美軍在戰機、航空母艦等昂貴武器系統投入過多經費，而在中程無人機或海岸防衛上投入過少。但若是美軍在對中戰爭計畫上，有意以航艦執行出其不意的新穎戰略，馬斯克便需了解軍方的武器使用意圖及打算，才能評估如何調整支出方向。

對於這項消息，川普在社群媒體發文斥責報導「荒謬」，與事實完全不符，這場會議「甚至不會提到或討論到中國」；國防部長赫格塞斯也發文澄清，馬斯克赴五角大廈所進行的是「創新會議」，與對中軍事計畫無關。

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