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    北約盟國擴充軍力 擬5到10年內接手美國防衛責任

    北約聯盟旗和各成員國國旗。（法新社檔案照）

    北約聯盟旗和各成員國國旗。（法新社檔案照）

    2025/03/21 22:32

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普多次要求北大西洋公約組織（NATO）盟國擔負更大責任之際，歐洲軍事大國正在研擬計畫，要在該軍事聯盟承擔更大防衛責任，目標是5到10年內接下美國在北約的軍事防衛角色。北約也將要求歐洲成員國和加拿大，提高武器庫存量30%，以因應俄羅斯的威脅，也是回應川普的要求。

    英國《金融時報》21日報導，引述4名參與相關討論的歐洲官員說法，包括英國、法國、德國和北歐國家在內，正討論草擬一份由歐洲國家接下北約軍事、財務責任的計畫，預定6月在海牙召開北約年度峰會前，向美國提出，要在未來5到10年內將權力以受管控的方式逐步轉移。

    這項計畫將包括堅定承諾致力於提高歐洲國防開支、擴大軍力，以說服川普同意逐步轉移在北約的權力，此舉將使美國能夠把焦點更著重亞洲。披露消息的前述官員指出，這些增加對軍力投資的行動，估計要花5到10年才能將歐洲的國防力量，提高到足以取代美國大部份角色的程度，但是這還不包括取代美國的核嚇阻力。

    武器庫存量大增30%

    另外《彭博》也引述北約國家高層官員說法，北約正在討論制定新版軍力目標，將要求歐洲盟國和加拿大，增加多種武器軍備庫存量30%，此目標預估要花5到15年達成，屆時將提高歐洲和加國在北約的軍力，降低對美國的依賴。

    依此規劃，相關國家需要提高國防支出到占其國內生產總值（GDP）超過3%，這個數字被普遍預期，是成員國領袖在6月峰會上會定出的新軍費目標。美國現有庫存已大致能符合這些新目標，因此不需調整。

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