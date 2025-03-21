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    變電站大火大停電 全歐最繁忙倫敦希斯洛機場停擺

    倫敦希斯洛國際機場附近的變電站失火，導致機場缺電而停擺。（路透）

    倫敦希斯洛國際機場附近的變電站失火，導致機場缺電而停擺。（路透）

    2025/03/21 23:06

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全歐最繁忙的倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）鄰近變電站失火，陷入停擺，全球航班受影響。當地消防隊指出，火勢已控制，事故原因仍待調。機場方面則說，何時能恢復電力供應，目前仍是未知數。

    《路透》報導，倫敦消防隊指出，儘管火勢已經得到控制，但尚未全面撲滅，並且希斯洛機場的2號航廈與4號航廈仍然沒有電力供應。

    倫敦消防隊說，會與其他單位合作調查案情，但目前尚不清楚火災原因；英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）說，這起事件似乎沒有違法行為。

    希斯洛的備用電力系統也因為火災而失效。機場發言人發布聲明稱：「由於鄰近變電站大火，整個希斯洛面臨嚴重電力短缺。雖然消防隊員正在處理這場意外，但我們不清楚何時電力會確實恢復。」

    針對希斯洛機場停擺意外，西班牙航空協會主席甘達拉（Javier Gandara）指出，這種狀況可能會被認定是不可抗力事件，因此旅客無權請求賠償，他補充說，在不可抗力的情況下，航空公司需要協助顧客解決住宿與用餐問題，但毋須支付賠償金。

    希斯洛機場停擺後，許多乘客只能無奈等待。（美聯社）

    希斯洛機場停擺後，許多乘客只能無奈等待。（美聯社）

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