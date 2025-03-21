Tinder「深情男」無情神鬼詐騙！狠詐女網友 前女友及哥哥也中招

英國一名男子利用Tinder假扮深情伴侶，詐騙多名受害者，騙走數百萬元，示意圖。（情境照）

2025/03/21 23:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路交友要當心，以免受騙。英國男子在Tinder假深情，詐騙多人，去年因狠詐4女8萬英鎊（約新台幣340萬元）入獄56個月，如今又因騙前女友5萬英鎊（約新台幣210萬元），被追加28個月刑期。

《每日郵報》報導，35歲格雷（Peter Gray）去年因詐騙4名女性8萬英鎊被判監禁56個月，已入獄服刑。如今，他再因騙取前女友5萬英鎊（約新台幣210萬元）及高爾夫俱樂部友人財物，被追加28個月刑期。報導指出，格雷都透過Tinder結識受害者，假裝深情伴侶，偷拍駕照和信用卡。

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法庭披露，格雷與前女友交往期間，以買房訂金為由騙走1.7萬英鎊（約新台幣72萬元），聲稱自己的存款無法動用。他還以購車名義借走6000英鎊（約新台幣25萬元），以房產抵押為由借了1萬英鎊（約新台幣42萬元）。最離譜的是，他向受害女子的哥哥借2000英鎊（約新台幣8萬元）購買僅值35英鎊（約新台幣1400元）的訂婚戒指。

受害女子原以為格雷是真愛，然而當她從新聞中得知格雷在他們交往期間已與他人育有一子，這殘酷的真相讓她「心靈崩潰」。她質問格雷為何如此？對方竟回應騙她是因為她「太善良」，這讓被害者陷入自我懷疑。除了對伴侶詐騙，格雷還向高爾夫俱樂部的友人借2.5萬英鎊（約新台幣100萬元），以對方名義詐取貸款。

報導指出，格雷承認9項詐騙罪名，坦言在過去8年內，已賭博輸掉10萬英鎊（約新台幣420萬元），自2011年起累計27項罪行。法官強烈譴責格雷的行為，形容他為「操縱性連環詐騙犯」，專挑心靈脆弱的女性下手。法官指出，格雷的行為不僅摧毀了受害者的生活，還在他們心中留下了難以抹去的傷痕。儘管受到刑罰，法官認為格雷仍沒有悔過之意，且其犯罪本性無法改變。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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