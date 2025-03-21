純AI生成報來了！義大利媒體實驗一週：表現超乎預期

AI技術思考能力示意圖。（美聯社檔案照）

2025/03/21 23:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕義大利日報《頁報（Il Foglio）》推出全部版面內容，都採人工智慧（AI）生成，創下全球先例。這項實驗將為期1個月，該報表示，他們是全球第一家整份報紙內容都利用AI生成，此舉並非要扼殺新聞業，而是要為這個產業注入新活力。

《法新社》21日報導，頁報為全版尺寸的「大報」（broadsheet），以幽默犀利風格著稱，發行量約2萬9000份。該報從18日起，每日額外推出一份4頁、所有內容由AI撰寫的紙本及網路報，內容涵蓋約22篇新聞文章和3篇社論。

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該報約20名記者使用AI聊天機器人ChatGPT，指定特定主題和特定寫作風格後，AI自動從網路蒐集資訊、生成文章。本週已發表針對義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）演說的分析，以及評論美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）日前通話的社論，另有一篇流行時尚專題。

頁報總編輯塞雷薩（Claudio Cerasa）接受法新社訪問時表示，這項實驗用意有兩個，「一方面，是將理論付諸實踐，另一方面，是要測試我們自己，了解AI的潛力與限制在哪，哪些限制能被克服、哪些不能」。

塞雷薩說，像該報這樣不拘一格、創新和幽默的寫作風格，不容易被機器複製，因此很適合進行這樣的實驗。編輯會議上提出的報導主題，有的不僅交給正規報、也會給AI發揮，他們會要求AI撰文語氣是要正經有禮、諷刺或挑釁等，最終是要符合該報風格。至於對AI寫作的錯誤容忍度，塞雷薩說，「如果錯誤太多，我們可以換（重寫一篇）。如果只是少數幾個錯誤，就會留著，因為我們也希望藉此了解AI的極限」。

這項實驗已經進行了將近一週，塞雷薩說，「AI表現超乎預期，我們了解到，它甚至能與人類匹敵，但是長期而言，競爭必須是創造更大的效率」。

他說，必須接受創新，因為你也阻止不了它，必須了解、管理創新，將之轉為成長的機會，如果到了純以AI寫作有其需求的那天，就必須接受，但是這必會促進記者的創造力，因為記者將得開始習慣，不要做機器就能做的工作，因此他認為，「這是一種為新聞業注入新活力，而非扼殺它的方式」。

被問到旗下記者是否擔心，塞雷薩說，大家都感到好奇，而且，讀者也多半持正面態度，推出AI版報紙的首日銷量增加60%。但是他也說，「人寫的文章還是比較好，因為總是多了一點創意、情感連結和意想不到的關聯性的成份，這是AI所缺乏的」。

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