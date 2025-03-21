北韓暗助俄軍？普廷親信最高安全顧問赴平壤與金正恩會晤

俄羅斯總統普廷的最高安全顧問紹伊古（左）今日抵達平壤，預計將與北韓領導人金正恩會晤，此行正值俄朝安全合作大幅升級之際。（路透）

2025/03/21 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的最高安全顧問紹伊古（Sergei Shoigu）今日抵達平壤，預計將與北韓領導人金正恩會晤，此行正值俄朝安全合作大幅升級之際。

據外媒報導，紹伊古率領的代表團甫抵北韓，便受到高級政府官員與俄羅斯駐平壤大使馬采戈拉格（Alexandr Matsegorag）的熱烈歡迎，北韓官方媒體朝中社隨後證實了此消息。

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此次訪問的背景，正值國際社會對北韓深度介入俄烏戰爭的疑慮升溫。美國、烏克蘭及南韓官員接連指控，北韓已向俄羅斯東部庫爾斯克地區派遣超過1萬名士兵參戰，並提供大量火砲與彈道飛彈等重型武器。

作為回報，北韓據傳獲得俄羅斯的軍事與民用技術支援，並獲得經濟援助。然而，莫斯科與平壤雙方至今皆未公開承認北韓部隊及武器的參戰事實。

值得注意的是，紹伊古曾於2023年訪問平壤，當時便有傳言稱北韓準備派遣部隊協助俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

2024年6月，普廷與金正恩簽署俄朝戰略夥伴關係條約，其中包含共同防禦條款，規定若任何一方遭受攻擊，另一方須提供援助。這一條約被外界視為兩國關係深化的重要標誌，也引發西方國家的強烈關切。

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