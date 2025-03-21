馬上叛國？中國飯店昔趕日本客被讚「愛國」 今悄悄恢復接客

網友送上鮮花、奶茶、蛋糕等各式各樣慰勞品。（擷取自X）

2025/03/21 15:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國女子去年帶日籍友人到雲南遊玩，沒想到入住當地的飯店時被櫃檯人員強硬告知不接待日本客後怒斥「滾出去」驅趕。事件發生後該飯店被不少中國網友狂讚是「愛國飯店」；不過，有網友發現該飯店目前已經悄悄將原本只接待中國及台港澳客人的說明改為「接待來自任何國家/地區客人」。

一名中國女子去年11月7日帶著日籍友人去雲南省騰衝市遊玩，並入住當地騰衝鑫際洲飯店，沒想到在登記時，櫃檯人員發現同行遊客有日籍人士後態度丕變，表示：「我們騰衝不接待任何日本人。」引發雙方衝突，而櫃檯人員更是越講越激動，最後不但大喊「滾出去」，還並拉響防空警報，最後女子與日籍友人皆被趕出飯店。

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事發後，中國網友紛紛叫好，不但在網路上稱讚該飯店為「愛國酒店」，還有網友送上鮮花、奶茶、蛋糕等各式各樣慰勞品，該名怒轟客人「滾出去」的員工也受到大力稱讚。在相關貼文下方，中國網友紛紛留言表示「騰衝人的脊梁骨真硬，值得全國人民學習」、「致敬」、「今年旅遊去這裡」、「支持」、「好樣的」。

飯店負責人事後還對此解釋，騰衝當地「一直都是這樣」（拒絕接待日本人），雖然政府沒有規定，但這是當地每個人都知道的；負責人又說，因為飯店的星級達不到，所以只能接待來自港澳台和本地的旅客。

不過，X推主「李老師不是你老師」近日就PO文指出，騰衝鑫際洲飯店先前介紹說明「可接待人群」一欄處寫著「僅接待持有中國內地、香港、澳門或台灣簽發的有效通行證、居住證或居民身分證的客人」，目前已經改成「接待來自任何國家/地區客人」。

對此，網友紛紛諷刺「這麼快就背叛了祖國」、「愛國流量吃了一波又可以接待日本人了」、「要堅持到底 怎麼能半途而廢呢 難道酒店不愛國了？」、「這麼沒骨氣？」、「抗日到底啊！」

騰衝鑫際洲飯店先前介紹說明「可接待人群」一欄處寫著「僅接待持有中國內地、香港、澳門或台灣簽發的有效通行證、居住證或居民身分證的客人」，目前已經改成「接待來自任何國家/地區客人」。（擷取自X「李老師不是你老師」）

事件發生後被不少中國網友狂讚是「愛國飯店」。（擷取自X「李老師不是你老師」）

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