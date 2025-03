美航班再爆驚險事故！西南航空客機誤闖滑行道 緊急喊停險釀空難

2025/03/21 15:10

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕今日美國當地時間上午9時30分,一架西南航空班機在佛羅里達州奧蘭多國際機場險些從滑行道起飛,所幸空中交通管制員及時發現異常,緊急取消起飛許可,成功避免了一場可能的空難。

綜合外媒報導,編號3278的西南航空航班原定飛往紐約州奧爾巴尼,然而,機組人員誤將平行於跑道的滑行道當作起飛跑道,開始加速準備起飛。空管人員察覺異常後,立即下令中止起飛,才使這起驚險事件未釀成悲劇。

西南航空事後發表聲明,表示已安排乘客搭乘另一架飛機,由新的機組人員執飛前往目的地,原機則被調離以配合調查。公司強調:「對西南航空而言,沒有什麼比顧客與員工的安全更重要。」

美國聯邦航空管理局(FAA)證實事件發生,並指出滑行道與跑道平行,但用途截然不同。滑行道是飛機在地面移動時用來往返登機門、機庫及跑道的路線,並非設計用於起飛,而跑道則是飛機正式起降的專用區域。

目前,西南航空正與FAA及美國國家運輸安全委員會(NTSB)合作調查事故原因,以釐清機組人員如何誤判滑行道為起飛跑道。

這起事件發生之際,美國航空業近期頻傳驚險事故,引發外界對飛航安全的憂慮。1月底,華盛頓附近發生空中相撞事故,造成67人罹難;2月初,一架阿拉斯加航班墜毀,造成10人喪生;2月下旬,西南航空另一架客機在芝加哥中途機場與一架私人飛機險些發生碰撞。這一連串意外,使航空安全問題再度受到關注。

According to the FAA, a Southwest 737-800 "began its takeoff roll on a taxiway" this morning in Orlando.



Ground speed ADS-B data shows the aircraft reaching a top speed of nearly 70 knots on Taxiway H. https://t.co/x1vNl0zCoc pic.twitter.com/7QHn6YQYOQ