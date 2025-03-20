法國科學家曾批評川普政策 遭控「散播仇恨言論」驅逐出境

法國高等教育和研究部長巴蒂斯特（Philippe Baptiste），資料照。（法新社）

2025/03/20 20:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國高等教育和研究部長巴蒂斯特（Philippe Baptiste）近日透露，一名法國科學家在私人對話中批評川普政府的政策，本月遭美國移民官拒絕入境，隔天被驅逐出境。

據法媒《世界報》報導，巴蒂斯特說，研究員代表法國國家科學研究中心（CNRS）到美國德州休士頓參加會議，9日在喬治布希國際機場被隨機抽查，帶往小房間檢查。

請繼續往下閱讀...

移民官從其手機和電腦發現，他曾與朋友及同事討論川普政府對科學家的待遇等政策，隨即指控他散播「仇恨和陰謀訊息」，甚至認為其言論「反映了對川普的仇恨，可以說是恐怖主義」。

研究員被拘留一天後，隔天被遣返，被告知聯邦調查局（FBI）正在調查他。但在被驅逐前，他獲悉相關指控已被撤銷。

對此，巴蒂斯特強調，法國將堅持維護「言論自由、自由研究和學術自由」，並在尊重法律的前提下，捍衛所有法國研究人員忠於這些價值的權利。他過去曾公開批評川普政府削減科學研究預算，就在研究員遭拒絕入境的當天，巴蒂斯特更說，法國歡迎考慮離開美國的研究人員，「許多知名的研究員已經在質疑他們待在美國的未來，我們當然願意接納其中一部分人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法