賴清德雲林參香明示、暗示齊發 劉建國角逐雲林縣長呼之欲出

賴清德總統到褒忠鄉聚保宮參香祈福，致贈「百禱百應」匾額。（記者黃淑莉攝）

總統賴清德今（30）日到雲林褒忠聚保宮參香祈福及致贈「百禱百應」匾額，受到鄉親熱情歡迎。賴清德致詞時大力稱讚立委劉建國，也允諾會與劉一起推動褒忠產業園區建設。總統談話地方視為「意在言外」，有人解讀民進黨由劉參選2026雲林縣長已接近底定，短期內應會拍板宣布。

賴總統在民進黨中央黨部祕書長徐國勇、劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬、褒忠鄉長陳建名及多位民進黨籍議員陪同，前往褒忠聚保宮參香祈福。

劉建國表示，台大雲林分院虎尾院區二期擴建及百年的濁水溪揚塵問題解決，是雲林人對賴總統兩個感謝，希望能有第3個感謝，即褒忠產業園區可使用土地有160多公頃，地勢平坦，褒忠人志氣很大，台積電2奈米增廠計畫，高雄、台南及嘉義都有台積電，希望總統支持讓台積電讓有機會進駐雲林，成為政府推動大南方新矽谷計畫起點。

賴清德指出，蕭府太傅有3目的，一是贈匾表彰及叩謝蕭府太傅神恩坐鎮褒忠保境佑民，二是感謝鄉親每次民主選舉對民進黨候選人支持，三是今年多個颱風重創台灣，他專程來參拜為全民祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

賴清德話鋒一轉，稱讚劉建國及中央畜產會董事長、前立委蘇治芬2大力爭取台大雲林分院虎尾院區二期擴建經費269億元，這是雲林重大建設，還說劉建國長期在環境衛生委員會關心弱勢社會福利等，在他擔任副總統時帶領癌友團體爭取百億癌症基金照顧經濟弱勢病友，今年就要上路，同時也承諾會與大家共同推動褒忠產業園的建設。

賴總統強調，台灣面對中國威脅之際，大家要發揚雲林褒忠有很大志氣及團結的精神，對台灣忠誠、對國家忠心，台灣一定會越來越好。

賴清德總統到褒忠聚保宮參香祈福並與鄉親及民進黨黨公職合影。（記者黃淑莉攝）

賴清德總統致詞時大力誇讚立委劉建國。（記者黃淑莉攝）

