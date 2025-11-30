為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃機第三航廈北登機廊廳 明天試營運

    2025/11/30 14:28 記者蔡昀容／台北報導
    桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日試營運。（機場公司提供）

    桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，明天12月1日試營運！交通部常務次長林國顯今天（30日）表示，新增的8個大型登機門，可增加每年580萬人次的服務能量。

    林國顯表示，由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，映入進出旅人的回憶。

    林國顯也說，知名咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，優質服務跟設施到位，希望能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

    他也坦言，這項工程真的不容易，「真的要給這麼多年來努力不懈的桃機所有施工跟各方支持的籌備團隊，大大的鼓掌跟加油。」未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，桃機能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

    桃機第一及第二航廈規劃的年服務量能為3700萬人次，不足以滿足日益增長的旅運需求。新建的第三航廈，預估2027年全數完工，屆時每年可新增4500萬人次，桃機整體能量及服務水準，將大幅提升至每年8200萬人次。

    第三航廈分階段施工，其中北登機廊廳將率先於明天啟用，提供8個登機門，服務旅客上下機。北廊廳自第二航廈D10候機室往後延伸，新設D11至D18候機室。

    桃園國際機場第三航廈北登機廊廳12月1日試營運。（林國顯提供）

