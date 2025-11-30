桃市蘆竹電纜回收場清晨火警 高速公路可見濃煙竄天

桃園市蘆竹區龍安路二段1340巷內一家電纜回收場清晨發生火災，現場火勢猛烈、濃煙直天際（圖擷取自臉書社團桃園大小事）

桃園市蘆竹區龍安街二段1340巷內一家電纜回收廠今（30）日清晨7點多發生火警，現場1樓鐵皮結構建物失火，疑為大量回收電纜線與雜物燃燒，現場濃煙竄天遮蔽天際，附近的國1高速公路上清楚可見一股濃煙直竄天際，桃園市消防局獲報陸續派遣19輛消防車、2輛救護車、51名消防與義消人員到場，拉出多條水線灌救當中，幸未傳出人員受困受傷。

桃園市消防局119勤務指揮中心表示，清晨7點09分接獲大量火警報案指蘆竹區龍安街二段1340巷內的一家工廠發生火災，現場火勢驚人、大量濃煙直竄天際，陸續派遣大竹、龍安、中路、桃園等消防分隊人車前往搶救，消防人員到場發現失火點為電纜回收場，現場為地上1樓鐵皮建物，回收廠內的大量電纜線與膠膜燃燒竄出大量黑色濃煙。

桃園市119表示，已陸續有19輛消防車、2輛救護車、51名消防人員與義消趕赴現場拉出多條水線灌救，現場起火點仍火勢猛烈灌救中，幸未傳出人員受困受傷，起火原因及損失待火勢控制撲滅後進一步調查。

桃園市蘆竹區龍安路二段1340巷內一家電纜回收場清晨發生火災，現場火勢猛烈、濃煙直天際，消防人員拉出多條水線灌救。（記者余瑞仁翻攝）

